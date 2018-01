Caso Nahir Galarza: los tristes mensajes que el padre del joven asesinado le ha dedicado a su hijo en Facebook

Ya van 17 días desde que encontraron en la calle a Fernando Pastorizzo, el joven asesinado por su pareja de 19 años.

La impactante noticia tomó por sorpresa a la familia del muchacho, quienes horas después de llorar la muerte de su hijo, se enteraron de que fue su propia nuera quien lo mató por la espalda.

Desde la muerte de Fernando, se han organizado marchas y manifestaciones para que se haga justicia por su caso. Además, su padre, Gustavo Pastorizzo, ha usado sin temor las redes sociales para descargar sus sentimientos.

ESTE LUNES 25 Y ROCAMORA 21:00HS CONCENTRACIÓN PACIFICA. VAMOS A PASAR LAS MIL PERSONAS Y SIGAMOS PIDIENDO JUSTICIA X… Posted by Jonas Villalba on Friday, January 12, 2018

Uno de los mensajes más estremecedores fue el que dejó Gustavo luego de despedir a su hijo, en donde escribió:

“Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron físicamente y de todas formas en el velatorio y demás de mi hijo, cruelmente asesinado a mansalva por un ser que no juzgaré. Dios lo hará por mí; me arrebató lo más preciado que tenía. Pero vos, querido hijo, Fernando Pastorizzo, eras un ángel en la Tierra, ahora te pusieron alas y volarás bien alto, querido y amado hombre. Porque eso eras. Porque sólo un HOMBRE como vos soportaba los golpes que te daba ese ser maldito vestido de mujer que te quitó lo más preciado que tenías…tu VIDA. Calma, Perry, así te llaman tus amigos. Dejaré la vida, poca o mucha que me queda, para que se haga justicia… Te AMO, loco… y te amaré siempre, querido Nando. Ya nos encontraremos para hablar de tu amado Boca, de fútbol y música, tus tres pasiones. Hasta pronto, hijo. Pa, como me decías, no te dejará solo hasta que tu alma descanse en PAZ“.

En otra ocasión, el hombre utilizó la red social para hablarle al abogado defensor de Galarza, Víctor Rebossio, en donde le hace ver que son personas iguales, pero con distintos principios. La publicación termina con un mensaje de esperanza de parte de Pastorizzo: “Mi hijo te marcará el camino del bien y la Justicia, cosas que desconocés”.

El pasado sábado, el hombre volvió a descargarse, pero esta vez con un sentimiento de tranquilidad frente a la desgracia que vive su familia: “No perdiste a nadie: el que murió, simplemente se nos adelantó, porque allá vamos a estar todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa: Gandhi, Miguel Ángel, Whitman, San Agustín, la Madre Teresa, tu abuelo y mi madre; que creía que la pobreza está más cerca del amor, porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja; porque nos hace desconfiados”, versa el último mensaje hasta ahora difundido en la red social.

Junto a eso, se han difundido mensajes de apoyo y videos en memoria del difunto joven, puesto que cada vez crece más el movimiento que busca justicia para esclarecer y condenar su homicidio. Hoy a las 9 de la noche, se realizará una nueva marcha para reclamar “Justicia x Fernando”, como consigna la cruzada.