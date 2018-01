Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 15 al 21 de enero

…Amigos esta semana se aprecia para Chile una gran presencia, serán tema de conversación y todo fluirá en positivo porque energéticamente las vibraciones son favorables para esta nación, su voz será escuchada, y de un perjuicio aparecerá un beneficio, algo se descarta en favor de la sobrevivencia de una instancia superior, y aunque las energías negativas tratarán de sentar presencia intentando que su imagen se oscurezca, pues en mis predicciones veo que habrá un resurgir que nos lleve como país hacia la luz, creando beneficios que no se pensaban alcanzar gracias a algo aparentemente opuesto, en cuanto a la naturaleza tengamos paciencia, intentemos nosotros mantener un equilibrio que la tierra no provee, y entendamos que en la prevención está la seguridad de nosotros y los que amamos, el ánimo aparece inseguro a principio de semana, pero finaliza el período con esperanzas y una autosuficiencia, en ciertos aspectos, muy poderosa, se ve una visita solemne que coincide con la llegada de la máxima autoridad eclesiástica lo que me hace visualizar afloran muchos sentimientos amables de forma social, será una semana con energías fuertes que habrá que saber aprovechar, y utilizar para levantarnos positivamente, buenas vibras a todos los seres buenos que ayudan a ayudar a cualquier ser inocente indefenso sin importar quien sea, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, se vienen grandes posibilidades de hacer cosas en todo sentido, aprovechen estas energías positivas…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana apelar a aquella para concretar lo bueno que desean…su Vibración Numerológica predice que será semana de ver, y colaborar, en transformaciones importantes…y sus Números para este período son (2, 4, 11, 13) e indican racionalizar todo para tomar las mejores decisiones…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para hacer vean las cosas tal como son, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana de oportunidades que nuevamente se reiteran en este período y que deberían al menos de analizar para quizás tomar en cuenta…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana entender que cuando las oportunidades tocan a la puerta lo hacen muy de vez en cuando y hay que aprovecharlas…su Vibración Numerológica predice que las cosas están ordenándose para llevarlos a tomar opciones ya…y sus Números para este período son (1, 9, 10) y les avisan que son ustedes quienes deben tomar las decisiones proyectando van hacia la luz…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles esa luz que los motive y empuje, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Brillo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, paso a paso vamos avanzando hacia nuestros objetivos, si evaluamos nos daremos cuenta de que las cosas se van arreglando, aunque quizás no sea como lo deseamos…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana seguir preparados para emprender en el momento que sea necesario…su Vibración Numerológica predice que la estabilidad vuelve y eso atrae la abundancia positiva en todo sentido…y sus Números para este período son (1, 8) y predicen que si tienen claridad en sus objetivos verán que se cumplen esta semana…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darnos serenidad, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, semana de altos y bajos, donde el equilibrio costará para lograrlo porque se van a sentir incómodos por varios aspectos, mantengan calma…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana ponerse las riendas y no permitir sus emociones los manejen…su Vibración Numerológica predice que sentir que fracasan no es lo mismo que fracasar, no permitamos que una sensación negativa nos domine…y sus Números para este período son (6, 4, 15) y predicen que lo material primará, y estará auspicioso, pero no es lo único importante…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para hacerles recordar también sobre aquello que llena el alma, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Dulzura, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, todo lo que implica esfuerzo cuesta, pero tiene un dulce sabor cuando se logra alcanzar, y eso lo sentirán esta semana…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana recibir lo que hace mucho estaban esperando y agradecer por aquello…su Vibración Numerológica predice que su fuerza interior será capaz de darles grandes satisfacciones…y sus Números para este período son (2, 11, 20) predice que apelen a su sabiduría, o la de otros, porque les ayuda a lograr lo que quieren…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles ánimo y calidez, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, iniciar de cero a veces es inevitable, y si toca pues simplemente hay que ver el lado positivo que es que tenemos una nueva oportunidad…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana emprender con energía y sin ninguna duda…su Vibración Numerológica predice que si se sienten demasiado extremos traten de analizar todo antes de decidir en lo que sea…y sus Números para este período son (5) y predice que la efervescencia la usen para avanzar no para volverse locos…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles una visión real de todo lo que les rodea, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Magnificencia, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, cuando las cosas han estado con buenas perspectivas a veces suele pasar que nos olvidamos de lo que realmente es importante, no hay que perder el norte…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana ser aterrizados y equilibrar lo material y lo espiritual…su Vibración Numerológica predice que si mantenemos el equilibrio en todo sentido la armonía llega maravillosamente…y sus Números para este período son (4, 8, 13, 17) y predice que la mayor fortuna está en saber darle a cada cosa su valor real…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles visión exacta y calmada de todo, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Dinamismo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, las cosas lentamente van tomando su lugar en la medida que cada cosas realizada está hecha con conciencia y detalle…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana no descartar aquellos sueños que les importan, pero ir de a pocos para alcanzarlos y bien…su Vibración Numerológica predice que a veces lo tradicional colabora muy bien para escalar hacia los triunfos…y sus Números para este período son (3, 5, 21) y predice que es bueno ir lento, pero seguro, lo que no significa no avanzar…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para generar más cariño por ustedes mismos, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Tranquilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, buen período para evaluar instancias importantes que les presentan situaciones donde será importante ser comprensivo…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana ser pausado, comprensivo, y sobre todo abierto de mente…su Vibración Numerológica predice que en esta semana se agradecerá darse el tiempo para pensar antes de actuar y/o hablar…y sus Números para este período son (3, 8, 17) y predice que si son más amorosos es posible que logren aquello que les importa…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para motivarlos amablemente, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, es una semana en la que el corazón puede estar de turno, sea en el aspecto afectivo que sea, pareja, amigos, familia, dependerá de ustedes…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana pensar bien antes de descartar a alguien solo por conveniencia…su Vibración Numerológica predice que si se toman muy a la ligera el afecto de alguien podrían perderlo…y sus Números para este período son (6, 7, 16) y predice que se les puede escapar de la mano alguien importante…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para relajarlos suavemente, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Atracción, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, esta semana las energías aparecen muy positivas y llenas de vibras que los encaminan hacia cosas que les permiten alcanzar al menos algo muy positivo…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana ante tanta energía ir suave y no volverse locos…su Vibración Numerológica predice que llega una recompensa que mitiga lo anteriormente poco grato…y sus Números para este período son (5, 7, 14) y predice que llegan cambios que les harán bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, esta semana será importante se preocupen por ustedes mismos, por su tranquilidad e incluso por su salud, o todo aquello que les provea equilibrio…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana ser muy prudentes, no descontrolarse para evitar desgastarse y así no poder gozar este período…su Vibración Numerológica predice que puede ser una semana plena porque las vibras son positivas, hay que ir con calma…y sus Números para este período son (2, 3, 21) y predice que si van detallando lo que les rodea podrán rescatar lo mejor de cada cosa…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para ayudarles a relajarse y meditar, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Elegancia, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…