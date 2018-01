Compró por internet un jeans de una lujosa tienda y cuando lo abrió tenía una desagradable sorpresa: traía una tanga sucia en un bolsillo

Los vio y le gustaron de inmediato, por eso Christine Evans no dudó en comprar en línea un par de Not Your Daughters Jeans en la tienda Nordstrom.

Apenas llegó el paquete a su departamento la mujer lo abrió y procedió a probárselos, sin embargo se encontró con una desagradable sorpresa.

En los bolsillos del pantalón había una tanga sucia y desgastada.

Christine de inmediato mostró su descontento y reclamó por redes sociales. Aseguró que se sentía “horrorizada” por la increíble “la falta de servicio al cliente” y dijo que “la respuesta (de la tienda) no fue adecuada con los estándares de la compañía”, indica The Independent.

Finalmente, Nordstrom se dio tiempo y le respondió como correspondió después de varios tuits de la mujer y aseguró que llegarán al fondo del asunto.

@Nordstrom After, many years of loyalty to your company, I was appalled at the lack of customer service you gave me when i (continued..) pic.twitter.com/Z7qJar6h5c

— Christine Evans (@camnyc1) January 10, 2018