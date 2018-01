"Esta semana subiré sólo fotos desnuda": la razón detrás de la promesa más hot de Daniella Chávez y que volvió loco a sus fans

Daniella Chávez tuvo unas vacaciones soñadas durante los últimos días de diciembre de 2017 y los primeros días del presente año, recorriendo lugares como París, Milán y Dubái.

Sin embargo, su regreso al país no fue el mejor para la conejita Playboy chilena ya que perdió su maleta, algo que ha alegado públicamente durante días en su cuenta de Twitter.

Y mi maleta sigue perdida Gracias a @EmiratesSupport @emirates casi una semana y aún no hay respuesta!

My suitcase is still lost, and a week and I have no response from this company!

— Daniella Chavez (@daniellachavezc) January 16, 2018