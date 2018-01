“Como motorista un 7, como equilibrista un 1”: carabinero cayó de su moto y video se vuelve viral

Un video de un carabinero que terminó en el suelo se ha vuelto viral y ya suma más de 4.500 compartidos.

El registro fue publicado en la página de Facebook Weas que pasan en Chile y en poco tiempo suma más de 280 mil reproducciones.

En el video se ve como un motorista comienza a “estirarse” sobre su vehículo y cada vez se va haciendo más atrás, hasta que finalmente pierde el equilibrio y termina sobre unas plantas.

“Como motorista de carabineros un 7 como equilibrista un 1 jajajaja. Grande Carabineros de Chile. son humanos como todos…, me hizo el día mi cabo”, “el que no jugó a hacer equilibrio en cleta (sic) y no se sacó la chucha, no tuvo infancia” y "jajaja me dio risa pero a la vez pena. Pobre, debió estar muy cansado para estirarse así”, son algunos de los más de 1.000 comentarios que suma la publicación.