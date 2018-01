“Me ha hecho llorar”: pidió ayuda para conseguir una práctica profesional para su hijo con Asperger y desata una increíble ola de solidaridad en Twitter

María Cecilia nunca pensó que una petición por Twitter se transformaría un una increíble cadena solidaria que la emocionaría hasta las lágrimas.

La usuaria de la red social hizo una solicitud hace sólo unos días y esta llegó a límites insospechados, los que superaron sus “cálculos más optimista”.

“Tuiteros solidarios les quiero pedir un inmenso favor. Mi muchacho de 24 años está terminando su carrera en Ingeniería en informática y necesita hacer su práctica, es un joven Asperger, respetuoso y responsable. Sino puede ayudar por favor RT. Gracias!”, escribió.

Tuiteros solidarios les quiero pedir un inmenso favor. Mi muchacho de 24 años está terminando su carrera en Ingeniería en informática y necesita hacer su práctica, es un joven Asperger, respetuoso y responsable. Sino puede ayudar por favor RT. Gracias! — María Cecilia (@Chilenita1970) January 14, 2018

De inmediato el tuit comenzó viralizarse, llegando a superar los 33 mil retuits y los 10 mil me gusta.

“El camino del tuit para Iván ha sido increíble. Me he sorprendido en un par de ocasiones de lo lejos que llegó. Hasta me ha hecho llorar Estoy muy emocionada y agradecida”, señaló sólo un día después de la primera publicación.

María Cecilia contó que le escribieron desde EEUU, Colombia, Ecuador, Argentina, España, y que se vio sorprendida por por haber recibido “tantos datos y posibilidades. Tantos correos tratando de ayudar a Iván…, Es increíble como afloró lo mejor del ser humano”.

Finalmente, la orgullosa madre volvió a dar las gracias, a los “tuiteros solidarios”, y explicó que su hijo “tiene entrevistas y oportunidades que superaron el cálculo más optimista. Me gustaría agradecerles infinitamente su tiempo y buena voluntad. Les pido que ayuden a otros chicos y chicas si les es posible. Gracias totales!”.

Aún la historia no termina y no sabemos si Iván ya consiguió la práctica, pero estaremos atentos si llegan nuevas noticias para esta madre e hijo que pidieron un pequeño favor y terminaron desatando toda una ola de buena onda.