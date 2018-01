Quién es Jorge Zonzini, el manager de Nahir Galarza

Cuando en Argentina se comenzaban a conocer los primeros datos sobre el mediático caso de la joven que asesinó a su pareja, la familia de la imputada contrataba a un manager para proteger la imagen de su hija.

El reconocido manager argentino ha estado en el ojo de quienes siguen el caso de Nahir Galarza, tras sus esmerados esfuerzos por limpiar la imagen de la joven. Si bien la figura de un portavoz no es algo habitual en temas judiciales, eso no ha sido impedimento para que Jorge Zonzini desarrolle su estrategia mediática.

El pasado 4 de enero se conoció que la familia contrató al agente para ser el vocero de la familia, y desde que eso pasó, la información entregada a los medios de comunicación se comenzó a multiplicar, pues los ha llenado de documentos y mensajes vía WhatsApp, todos en su intento de posicionamiento.

Tanto se ha involucrado con el caso, que incluso intentó ser parte de la defensa en el juicio contra Nahir y la misma familia Galarza lo designó a él como el único autorizado para hablar públicamente del caso.

El encargado de entregar nuevas facetas de la muchacha, se ha destacado en la labor. Por ejemplo, se dio la libertad de subir un comunicado con diez fotos de la infancia de la joven homicida.

“Conocé a Nahir Galarza: el nombre y la imagen del caso policial que conmueve a Gualeguaychú y a los medios nacionales e internacionales ¿Ángel o demonio? Diez fotos exclusivas de Nahir, la entrerriana más famosa, en su viaje de niña a mujer”, era el título del comunicado publicado cuatro días después de ser contratado.

Ante las críticas, Zonzini afirmó que lo que hace es mostrar a una chica que tuvo infancia, “con un retraso madurativo enorme, pero (que) en lo intelectual es brillante”.

Según confirmó con Elespectador.com, su estrategia sí se encuentra enfocada en transformar la imagen de “monstruo” de Nahir en los medios. A pesar de que afirma no haber frivolidad en el proceso judicial, sí ha hecho todo el esfuerzo para que la sociedad pueda mirarla con otros ojos, incluso días antes de la última confesión de Galarza, el agente ya había advertido que la declaración de la imputada podría cambiar.

El cuestionado cargo

Los abogados querellantes, calificaron de “payasadas” las ideas del manager para posicionar a su clienta. Uno de ellos, Sebastián Arrechea, declaró a El Clarín que "Zonzini no tiene acceso al expediente, es un ciudadano más. Hay ciertas personas que pueden tener acceso al expediente que son profesionales, jueces, fiscales, defensores técnicos, y querellantes. Pero no una persona que está hablando por los medios y diciendo cosas que no son".

Pese a la declaración del abogado, Zonzini garantizó tener acceso al expediente, lo que luego desmintió él mismo.

En entrevista con RadioNacional, un medio transandino, el abogado de la madre de Fernando Pastorizzo, Ruben Virhué, declaró que “el señor Zonzini es un personaje periférico”.

Quizá porque también fue vocero de una vedette, una modelo y un comediante o porque en su página web se declara “un experto en posicionamiento y consolidación de productos, marcas, artistas, deportistas y políticos; especialización en entretenimientos y medios; alianzas nacionales e internacionales; y proyectos multimedia y negocios online”.

Luego de un inesperado llamado, el antes manager de los famosos, debió acostumbrarse a frecuentar los Tribunales de Gualeguaychú.

"Nos dimos cuenta que las palabras sinceras de parte nuestra a veces se acomodan como quieren (los medios). Hoy, como nuestra prioridad son nuestros hijos, queremos estar al margen. Quizá (lo contratamos) por su forma de expresarse, con la mente bien abierta, que es lo que necesitamos”, fue la explicación que dio la madre de Nahir, Yamina Kroh, a Clarín.

Los mil mensajes que estan en la causa sobre el hostigamiento y la Violencia de Género que se ejercía desde el teléfono de Pastorizzo, con insultos, denigraciones y mal trato para ser desbloqueado, sobre Nahir Galarza y que el Fiscal no le informa a la opinión pública.

Zonzini no representa nada para la justicia

En Gualeguaychú, la presencia de este hombre en tribunales no ha pasado inadvertida. El presidente del Colegio de Abogados del lugar, Ignacio Pérez Núñez, aclaró para ElDía que el cargo de Zonzini no representa nada para la justicia.

“Es un rol híbrido que no hemos visto nunca. Ni en Gualeguaychú ni en ningún caso del país”, explicó el letrado.

Y es claro que este rol representa una figura extraña; mientras la justicia analizaba las pruebas entregadas, el manager hablaba de la belleza de la joven. Cuando salían a la luz chats que mantuvo Pastorizzo con sus amigos, el vocero filtraba supuestas imágenes de un diario íntimo de Nahir.

“Los medios construyeron un monstruo”, es la opinión hasta el momento de Jorge Zonzini, parte de una entrevista realizada por Telefé Noticias y en donde aprovechó para aclarar que el hecho sí fue un accidente, tal como expuso Galarza en sus declaraciones.

¿Por qué mintió? “Lo que le preocupaba a Nahir era que si iban los tres a la cárcel, su hermanito, que es un chico con capacidades diferentes, se quedara solo”, aseguró Zonzini, al intentar explicar el cambio de parecer de su representada.

Al concluir, el manager pidió dejar trabajar a los fiscales, para poder tener un “juicio justo”.

Al parecer, aún falta bastante para saber qué fue lo que realmente pasó con Fernando Pastorizzo, el joven que planeaba mudarse en febrero para comenzar sus estudios universitarios, pero que vio sus planes truncados luego de su homicidio por la espalda.