Te pillamos po' compadre: blog de un parlamentario inglés proponía "vasectomías gratis para los desempleados" 

Cuando tenía 22 años, hizo una controvertida publicación en su blog personal. Hoy a los 28 ya tiene su puesto en el parlamento, pero debió borrar varias entradas.

Se trata de un diputado llamado Ben Bradley, quien recientemente fue nombrado vicepresidente del partido conservador en Reino Unido.

Los polémicos dichos los publicó en su propio blog en 2012, y tras borrarlos, el portal Buzzfeed decidió difundirlos. En aquella época, el joven parlamentario proponía realizarle una vasectomía a los desempleados, esto tras asegurar que ellos son la causa de la excesiva mano de obra.

"Es horrible que haya familias que puedan ganar mucho más que el salario promedio (o en algunos casos más que un buen salario) solo porque tengan 10 hijos. Lo siento, pero cuantos hijos tienes es una elección; si no puedes pagarlos, ¡deja de tenerlos! Las vasectomías son gratis”, profesaba Bradley en el artículo eliminado.

Sus dichos surgieron a raíz del apoyo del joven diputado al proyecto de ley que buscaba disminuir el límite de ayudas gubernamentales, medida que finalmente fue aprobada en enero de 2017, durante el mandato de Theresa May, quien pertenece a su mismo partido político.

Dentro de sus argumentos, el parlamentario sostenía que los desempleados en promedio tienen “cuatro o cinco hijos, mientras nosotros como máximo uno o dos”

"Hay cientos de familias en Reino Unido que ganan más de 60.000 libras en ayudas estatales sin mover un solo dedo porque tienen muchos hijos (¡y para el resto de nosotros ese es un salario de más de 90.000 libras antes de impuestos!). (…) Las personas tienen que ser responsables de sus propias vidas, y si tienen dificultades pero trabajan duro para salir adelante, entonces sí deberían obtener ayudas. Pero si eligen tener diez hijos, deben responsabilizarse de esa elección y cuidar de ellos, ¡no esperar que todos los demás paguen la cuenta!".

Si bien el lenguaje usado en los mensajes es inapropiado para un parlamentario, él mismo pidió perdón por sus dichos. Y claro, si en el mismo blog asumía que el país pronto se "ahogaría en un vasto mar de derrochadores desempleados".

En Inglaterra, las personas suelen recibir beneficios al estar sin trabajo y tener hijos, lo que cambió luego de la medida aprobada el año pasado, ya que el límite de estos aportes ahora es de 23 mil euros al año en Londres y 20 mil en el resto del país.

Fue tanta la controversia por la divulgación de estos escritos, que el vocero de Theresa May tuvo que aclarar que Bradley no perderá su trabajo a pesar de haber mandando a los desempleados a realizarse una vasectomía. Esto, porque ya ha pasado tiempo y su mentalidad ha cambiado.

"Me disculpo por estos mensajes. Mi tiempo en política me ha permitido madurar y ahora me doy cuenta de que este lenguaje no es apropiado", fueron las palabras que utilizó para defenderse el disparatado parlamentario.