“Era como si se me salieran las tripas”: Adicto al sushi quedó horrorizado luego de que gusano de 1,5 metros tratara de salir por su ano

Sentía un dolor indescriptible y por eso se dirigió al servicio de urgencias de un hospital en Fresno en EEUU.

El hombre les dijo a los doctores que por favor lo trataran porque un gusano estaba tratando de salir de su cuerpo y estos no le creyeron.

Para dar una prueba suficiente, el sujeto, cuyo nombre no fue dado a conocer, tomó un cartón donde viene el papel confort, dirigió un de sus manos a su trasero y comenzó a enrollar la lombriz, indica el New York Daily News.

El “desafortunado” explicó que había ido al baño en su casa y que sintió como algo salía por su ano y de inmediato había salido hacia el hospital.

“Era como si se me salieran las tripas”, les dijo.

El doctor Kenny Bahn contó la historia de su paciente en el podcast "This Will not Hurt A Bit”.

Ahí, dijo que el gusano media 1,5 metros, que tras retirarlo el hombre se sintió aliviado y que le dieron medicamentos para que expulsara, si los tenía, otros gusanos del cuerpo.

Finalmente, el hombre explicó que no había salido del país, pero que comía sushi con salmón crudo casi a diario, por lo que los médicos creen que de esa forma se pudo haber contagiado del parásito.