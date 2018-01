Estudiante de 20 años acusa que Alexis Sánchez le ofreció plata por sexo: habría intentado engañar a Mayte

Paulina Sobierajska es una estudiante londinense de 20 años y, desde el domingo, fue portada del medio inglés The Sun pues acusó a Alexis Sánchez de haberle ofrecido 1.000 libras por tener sexo.

Según el medio inglés, todo se habría gestado el 25 de agosto, día en que Sánchez y Sobierajska se conocieron en un bar a través de un amigo. Tras eso habrían compartido un momento en el departamento del futbolista. Para esa fecha ya se sabía que el entonces delantero del Arsenal F.C. estaba pololeando con Mayte Rodríguez.

Por Whatsapp

La estudiante cuenta que Alexis empezó a mirarla repetidas veces hasta que intercambiaron números. Pese a que estaban muy cerca en el recinto, él le habría enviado mensajes donde le preguntaba "cuánto costaba hacer el amor conmigo".

Para jugarle una broma, Paulina habría dicho que el costo era de 10.000 libras "para ver que se veía estúpido". Pero los mensajes fueron muy insistentes.

De hecho, según The Sun, Paulina habría recibido mensajes de Alexis en un inglés bien precario. "I like you. See you later with you friend. Is possible?", habría escrito Sánchez.

Ante la insistencia, la mujer volvió a cobrar 10.000 libra y Sánchez habría ofrecido 500 libras para ella y otras 500 para la amiga con la que se encontraba Paulina.

Como el trato no resultó, el "Niño Maravilla" habría subido la oferta a 800 libras. "Podemos besarnos y hacer el amor", habría escrito para convencerla.

Fue convencido

Tras un largo tira y afloja, el futbolista llegó hasta las 10.000 libras, las que habría pagado en la mano. De hecho, también le habría escrito su dirección donde terminó yendo Paulina.

The Sun dice que al llegar, la estudiante se entretuvo con Alexis Sánchez porque su inglés era muy malo y lo mezclaba con español. Ella, de hecho, le habría comentado que no sabía este último idioma pero el ariete habría respondido que "el amor no es un dialecto. Me gustas, estás sexy".

Por último, la publicación comenta que ambos compartieron una botella de espumante. Ahí, el oriundo de Tocopilla le habría hecho un "streptease".

"Tiene un cuerpo fantástico. Es realmente entretenido", afirma la mujer al diario inglés. Tras eso, la publicación apunta a que ella habría abandonado el departamento de Alexis Sánchez en la mañana siguiente.

Y para los lectores que tenían que hacer una tarea, aquí les dejamos el Instagram de la chica en cuestión.