Juez le solicita a un jurado que declare inocente a una mujer en un caso por trata de menores porque "Dios se lo había pedido"

El caso de Gloria Elizabeth Romero Pérez había llamado la atención de los medios en los últimos meses y muchos esperaban la decisión, ya que la mujer estaba acusada de trata de menores, específicamente de su sobrina de 15 años.

Eso sí, antes del veredicto hubo un hecho que cambió el foco de atención en Texas, ya que el juez que llevaba la causa le pidió al jurado que declarara inocente a la mujer porque Dios se lo había pedido.

Según el The New Braunfels Herald-Zeitung, tras su particular solicitud, el juez se disculpó con los miembros del jurado, pero señaló que sentía que había hecho lo correcto.

"Cuando Dios me dice que haga algo, tengo que hacerlo”, aseguró.

El jurado, eso sí, no tomó en cuenta al magistrado, ya que encontró culpable a Romero de tráfico de personas y condenada a 25 años de prisión.