Alexis se olvida por un minuto del Manchester United y responde con todo tras ser acusado de infidelidad

"Tiene un cuerpo fantástico. Es realmente entretenido". Esta es una de las tantas frases de Paulina Sobierajska, la estudiante de 20 años que asegura haber sido amante de Alexis Sánchez, quien mantiene una relación amorosa con la actriz Mayte Rodríguez.

El caso lo dio a conocer The Sun justo en momentos que el tocopillano está a horas de ser presentado como nuevo refuerzo del Manchester United, en donde pasará a ser el jugador mejor pagado de la historia de la Premier League.

Publimetro Chile Estudiante de 20 años acusa que Alexis Sánchez le ofreció plata por sexo: habría intentado engañar a Mayte Según la publicación del medio inglés The Sun, Paulina Sobierajska habría ido al departamento del Niño Maravilla y este le habría hecho un "streptease".

Y un día después de ser expuesta la historia de la joven, Alexis decidió referirse públicamente a la acusación, negando la veracidad de las palabras de la mujer.

"Ayer salió una historia en The Sun sobre mi vida personal y quiero aclarar que es FALSO, igual como se dijo que tenía un hijo. También es una historia falsa. Cansa estar desmintiendo cosas que no son. Gracias y les pido respeten mi vida privada", apuntó el ex Colo Colo en Twitter, en un mensaje escrito tanto en español como en inglés.

Sus palabras encontraron rápido apoyo en un retirado crack mundial: Gary Lineker. El otrora delantero de la selección inglesa le envió su apoyo al ariete con un simple pero directo mensaje: "No te preocupes, es The Sun". Dichas palabras fueron retuiteadas por Sánchez.