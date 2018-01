Caso Nahir Galarza: familia Pastorizzo debió pedir custodia policial tras ataques en su domicilio

A tres semanas del asesinato de Fernando Pastorizzo, su familia aún no logra dormir en paz. Los parientes del joven muerto por dos heridas de bala han sido víctimas de diversos acosos anónimos.

Gustavo Pastorizzo, el padre del joven fallecido, denunció en las últimas horas que su familia ha sufrido graves agresiones y amenazas. A pesar de haberle bajado el perfil a la situación, debieron difundirla, luego de que la serie de ataques culminara con un atentado en la propia puerta de su domicilio.

La semana pasada recibieron amenazas anónimas, mientras que este domingo robaron y rompieron un cartel colgado en la puerta de su casa, el cual pedía justicia por Fernando. “Dejate de joder con la causa”, decía uno de los mensajes recibidos por la familia.

La madre del difunto ya le había dicho a su marido la presencia de un sujeto sospechoso merodeando por el inmueble. Entre las 4 y 5 de la madrugada de ayer, desconocidos ingresaron a su casa, pero solo para patear la puerta principal y despertar a la familia. Al salir de su hogar, Pastorizzo vio que los antisociales la habían destrozado y a media cuadra yacía roto el gran cartel que la cubría, la otra mitad fue encontrada a metros del lugar, cerca de una plaza.

La emotiva pancarta decía "Ni uno Menos, Justicia por Fernando" y salía la fotografía del muchacho. Fue pintada por sus más cercanos y utilizada para la primera marcha que se realizó en defensa de la causa.

Junto con esto, otro cartel apareció roto, esta vez el que fue colgado sobre el puente Méndez Casariego y que estaba a la vista de todos. Su círculo de amigos lo colgó en el céntrico lugar para que nadie olvidara la consigna.

A raíz de esta situación, la policía de Gualeguaychú decidió poner a sus policías para custodiar la casa de los Pastorizzo.

El abogado de la familia declaró para medios locales que se encuentran dolidos e indignados a raíz de los ataques, en especial el padre.

"Lo amenazaron diciéndole que tenga cuidado con lo que hace porque saben dónde vive. Son las típicas amenazas cobardes que hace la gente que no se da a conocer". "No quisimos decirlo porque es muy difícil de rastrear. Pensamos que no era algo para preocuparse", manifestó el abogado Juan Carlos Peragallo, quien declaró para el diario ElDía de Gualeguaychú que solo hicieron pública la situación a raíz de que se agravaran estos ataques.

La denuncia fue realizada a solo días de la última declaración de Nahir, en donde sostuvo que los disparos hacia Fernando fueron “accidentales” y que fue él quien intentó agredirla aquella noche.