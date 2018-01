Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 22 al 28 Enero

…Amigos es una semana en la que muchas cosas saldrán a la luz, muchos comentarios que se prestarán para generar conversaciones que despertarán quizás enfrentamientos, las energías aparecen como un tanto asfixiantes, provocando se sientan como con la espada y ustedes contra la pared, sin embargo es solo la sensación, si logramos superar aquello podremos salir airosos de cualquier instancia en la que nos ponga el destino, cuando se mantiene la calma, y se apela a la razón, siempre la luz llega, se que suena más bonito decir “no piensen, sientan” pero la realidad es que si hacemos eso solamente nos sumergimos en aguas profundas y oscuras, los sentimientos no abren puertas, son nuestras decisiones las que lo hacen, y si las tomamos sin evaluar pues es más que probable no podamos dimensionar sus consecuencias, lo que ya es bastante irresponsable, culpar luego al corazón de nuestro error será la salida más fácil siendo que somos solo nosotros los artífices de nuestro propio destino, así que mi sugerencia es usar la lógica, evaluar, analizar, proyectar consecuencias y luego decidir por la mejor alternativa, que la luz nos acompañe y nos lleve por caminos de abundancia positiva en todo sentido, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, es momento de concentrarse para observar con detalle y precisión hacia donde nos hemos dirigido a partir de nuestras elecciones…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana asumir lo elegido, pero buscando de esquivar lo que no es bueno y encaminándose hacia lo positivo…su Vibración Numerológica predice que si nos damos un momento para analizar podremos ver mejor donde, y para donde, vamos…y sus Números para este período son (2, 9, 11) y le avisan que las pruebas siempre están, depende de uno no dudar que podemos superarlas…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles una observación precisa de los hechos, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, es buen momento para tomar las decisiones adecuadas, previo análisis para no fallar, y de dirigir a los otros de la mejor manera para ser un apoyo y no un estorbo…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana que antes de elegir el camino que le sugieran a los demás seguir, estén seguros de lo que van a sugerir…su Vibración Numerológica predice que ante la dudas es mejor seguir el camino ya conocido, arriesgarse no es conveniente menos si van a darlo como consejo…y sus Números para este período son (5, 9) y les hacen recordar que los cambios son interesantes, pero si son para otros pues hay que analizar si les convienen…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles seguridad y calma, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, es una semana en la que puede que deban hacer cambios en sus ideas, no hay problema, la vida siempre nos da la oportunidad de ir acomodando a nuestro presente las ideas que traemos de antes…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana tomar cartas en el asunto y re-evaluar sus ideas para encaminarlas hacia metas más productivas…su Vibración Numerológica predice que aquella idea que tuvieron y funcionó en su momento, al modificarla hoy con lo que ya saben, hoy acomodada va a funcionar mejor…y sus Números para este período son (1, 7, 16) y les recomiendan aprovechar la oportunidad de reacomodar para descartar lo que ya no sirve y enrumbar hacia el éxito…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles luz en todo sentido, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Triunfo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, cuando las cosas no van bien es importante tomar la decisión de que somos capaces de hacer que cambien en nuestro favor, decretar en positivo en voz alta trabaja para que eso suceda…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana hacer ustedes lo que los demás no pueden hacer por ustedes mismos, crean en ustedes…su Vibración Numerológica predice que todo puede mejorar, pero para que eso suceda debemos hacer todo de nuestra parte y/o con la ayuda de otros…y sus Números para este período son (2, 4, 20) y les avisan que las instancias materiales estarán muy a su favor…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para ayudarles a transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Tradicionalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, cuando las cosas cuestan mucho para lograr alcanzarlas lo único que queda es continuar, a veces uno demora más de lo que esperaba, y en el transcurrir se da cuenta que lo que quiere puede llegar de otra forma…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana seguir, aunque no tengan ánimo, sigan, aunque estén agotados, continúen, verán logros…su Vibración Numerológica predice que la unión será una de sus grandes triunfos, y esta traerá otros beneficios…y sus Números para este período son (2, 6, 20) y les avisan que habrá cambios en su círculo social y/o en aquello que les rodea…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para hacerles ver las cosas más amablemente para ustedes, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Calidez, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, hay momentos en la vida en los que queremos algo, pero no sabemos que, eso nos genera inseguridad y temor de no saber que camino tomar o que hacer…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana si están en dudas mejor calmarse y esperar antes de tomar una decisión…su Vibración Numerológica predice que ante la duda es mejor esperar, evaluar, proyectar y luego en calma decidir lo mejor y más sabio…y sus Números para este período son (4, 5) y predicen sentirán esa gran necesidad de hacer cambios, pero no los hagan si tienen dudas, mejor esperar…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles calidez y comprensión, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Luminosidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, la esperanza es maravillosa, pero para que se realicen las cosas es importante hacerlas, y esta semana es período energético en el que esas vibras les acompañan para generar los cambios que desean…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana pues esas energías de las que les comenté se duplican proponiendo que será una semana en la que verán transformaciones importantes…su Vibración Numerológica predice que sean prácticos y hagan lo que deben para alcanzar lo que buscan…y sus Números para este período son (4, 13) y les recomienda entender lo que va a significar aquellos cambios que pretenden, para que estén alertas…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles la tranquilidad suficiente para atraer los cambios, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando se toman decisiones es importante ir paso a paso, y también volver a evaluar lo hecho con la intención de corregir errores, esto debe ser constante para lograr generar bases sólidas…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana no dejar de soñar, pero aterrizar esos sueños para lograr concretarlos, y eso solo pueden hacerlo ustedes…su Vibración Numerológica predice que si mezclan sentido práctico y comprensión puede que hallen la luz que buscaban…y sus Números para este período son (2, 3, 21) les predice que es buen período para que la buena fortuna llegue, no duden que está con ustedes…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles el ánimo que necesitan para seguir, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, vienen arrastrando sensaciones sensibles, con más emoción que lógica, eso puede hacer que este período se sientan más cansados, y por ende les cueste más hacer todo lo que necesitan, cuando algo cuesta mucho hay que dejar las emociones de lado y apelar a la lógica…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana no dejarse envolver por los afectos sino que aterrizar y ver las cosas en su real dimensión…su Vibración Numerológica predice que si focalizan para ver las cosas tal cual son atraerán vibras para concretar lo que buscan…y sus Números para este período son (2, 8, 11, 17) les recomienda apelar a sus experiencias pasadas, o consultar con aquellos que saben más, para saber mejor enfrentar los problemas…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para generar entusiasmo y vivacidad, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, cuando las opciones elegidas son las más adecuadas las cosas empiezan a fluir en positivo, y en este período llegan incluso manos amigas que les colaboran para que puedan concretar sus ideales…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana solo rescatar lo que les colabora para avanzar, lo demás hay que descartarlo…su Vibración Numerológica predice que deben estar preparados para las cosas que deberán asumir, y aunque son positivas igual hay que estar muy alertas para sobrellevarlas…y sus Números para este período son (1, 7, 16, 19) y predicen que las vibras afortunadas traen éxitos importantes…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para darles la fortaleza y equilibrio, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Dulzura, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, es un período de equilibrio y vibras que aportan calma, por tanto será interesante traten de adaptarse, en la medida que lo hagan esa estabilidad les ayudará a adaptarse, cuando eso sucede lo que no fluía empieza a darse…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana sujetar lo que tienen y prepararse para las cosas que llegarán porque hay que adaptarlas…su Vibración Numerológica predice que será un período muy estable y conveniente para valorar lo que tiene y sacarle mejor provecho aún…y sus Números para este período son (5, 14) y les recomienda encontrar aquello que no han visto en lo que les pertenece…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para darles un espacio de meditación necesario, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, muy buenas vibras les llevan a esperanzarse y presentir que sus metas se van a poder concretar, y en esta semana aparecen situaciones inesperadas que llevan buena energía…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana hacer las cosas en silencio y razonando cada paso que vayan a dar, recuerden que no basta la esperanza…su Vibración Numerológica predice que el equilibrio de lo que tienen, y pueden tener, dependerá de cómo llevan las cosas…y sus Números para este período son (2, 8, 17) lo que implica van a estar con mucho poderío que hará esas oportunidades que aparezcan lleguen con buenas posibilidades…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para transmutar y armonizar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…