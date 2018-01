"Nos dejó horrorizados": revelan el más insólito y peligroso plan para dar con el paradero de Madeleine McCann

El 2007 el mundo se paralizó con la desaparición de Madeleine McCann. La menor se encontraba en el balneario portugués de Praia da Luz y pese al paso de los años, el caso sigue siendo uno de los más mediáticos a nivel global: cada hecho que pase en torno al misterio de "Maddie" es replicado por los principales medios del mundo.

Y esto ocurrió hace unos días con el fallecimiento del detective Kevin Halligen, el cual fue contratado por los padres de la pequeña para intentar dar con su paradero, y una de las pocas cosas que hizo fue estafar por miles de libras esterlinas a los progenitores.

Dentro de ese marco, fueron consignadas por The Sun las declaraciones del experto de seguridad Richard Parton en el documental "The Conman And The McCanns", en donde dio a conocer un cuestionado y peligroso plan de Halligen para dar con Maddie.

En ese sentido, el hombre contactó a una pareja con una niña de rasgos similares a Madeleine, para que se pasearan por Praia da Luz con la intención que el presunto captor de McCann se sintiera atraído en secuestrar a la menor.

"Él consiguió una pareja para irse de vacaciones con un niña que se parece mucho a Madeleine", expresó Parton, agregando que "aparentemente fue utilizada como cebo".

Al ser consultado sobre qué le parece el plan de Halligen, enfatizó que "nos dejó horrorizados".

Cabe mencionar que se estima que los padres de McCann pagaron cerca de 300 mil libras al detective para dar con el paradero de su hija, que desapareció a los 3 años en el mencionado balneario luso.