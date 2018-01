"A la mayoría de las mujeres nos gustan los piropos": el polémico tuiteo sobre el "acoso" de Isabel Plá, la nueva ministra de la Mujer

Este martes el presidente electo Sebastián Piñera anunció al gabinete que lo acompañará en su segunda administración a partir del 11 de marzo, cuando suceda a Michelle Bachelet.

Y una de las cartas mencionadas por el próximo gobernante fue el de la militante UDI Isabel Plá como la nueva titular del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género.

Su nombramiento ha sido uno de los puntos más abordados por los usuarios de redes sociales, en donde algunos han criticado su designación debido a su rechazo a la despenalización del aborto en tres causales.

Publimetro Chile "Estoy muy en contra del aborto, le pongan el apellido que le pongan": las duras opiniones de Isabel Plá, la nueva ministra de la Mujer Incluso, escribió una columna en El Líbero llamada "7 razones para decir no al aborto".

En tanto, otro tuiteo de Plá ha sido revivido en los últimos minutos, en donde hace alusión a uno de los temas más comentados a nivel mundial durante el último tiempo: el acoso.

"Espero que no se confunda acoso con piropo. A la mayoría de las mujeres nos gustan los piropos y no tenemos complejos con la femineidad", escribió la futura ministra el 17 de marzo del 2015.

¿Seguirá pensando de manera similar? No lo sabemos, pero sus palabras recuerdan al debate que enfrentó a Karen Bejarano y Andrea Arístegui en "Muy Buenos Días".

En el programa, la primera señaló que "un piropo, bien dicho, es agradable de escuchar a las mujeres".

Publimetro Chile "No soy perro para que me anden silbando en la calle”: Andrea Arístegui arremete contra Karen Paola por considerar algunos piropos "agradables" Los matinales continúan llenando sus pautas de polémicos temas

"Cuando te dicen algo bonito, te silban, eso es agradable de repente. A uno le sube el ánimo. Pero cuando empiezan a tirarte el piropo grosero… ese, para mí, ya no es un piropo. Es una descalificación. Cuando a uno le da susto, porque se juntan en grupo y te empiezan a tirar palabrotas, eso ya es totalmente descartado", agregó.

Esto no fue del gusto de la periodista. "Yo no estoy de acuerdo contigo, Karen, porque a mí no me gusta que me griten cosas, que me silben, que me digan nada. Yo quiero salir a la calle tranquila. Yo quiero caminar por la calle tranquila. No me agrada que me digan cosas en la calle. Me intimida, me molesta, me avergüenza".

"A mí, un silbido me parece desagradable, porque no soy perro para que me anden silbando en la calle", remató.