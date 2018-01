Evo Morales, Venezuela y Cuba han sido sus principales blancos : los polémicos tuiteos del futuro canciller Roberto Ampuero

La mayor sorpresa en el anuncio de los nombres que conforman el gabinete del presidente electo Sebastián Piñera fue la designación de Roberto Ampuero como ministro de Relaciones Exteriores.

El escritor fue titular de Cultura en la anterior administración del futuro gobernante y no figuraba como carta para asumir como canciller en los trascendidos que aparecieron en los días previos.

Y justamente al ser una sorpresa en la composición del gabinete llevó a que Ampuero fuera uno de los nombres más comentados en redes sociales, considerando además que es un asiduo usuario de Twitter, en donde ha protagonizado diversas polémicas.

Una de las más recordadas fue cuando compartió en su cuenta que el presidente venezolano Nicolás Maduro apoyaba a la carta de la Nueva Mayoría en las elecciones presidenciales: Alejandro Guillier.

"Nicolás Maduro respalda al 'Compañero Alejandro Guillier'. Esto no es campaña de terror, sino lisa y llanamente la campaña del chavismo y castrismo en favor de Guillier", publicó el escritor adjuntando una imagen de un supuesto apoyo del gobernante a través de Twitter.

Nicolás Maduro respalda al “Compañero Alejandro Guillier”. Esto no es campaña de terror, sino lisa y llanamente la campaña del chavismo y castrismo en favor de Guillier. pic.twitter.com/CWlwZ3Mj41 — roberto ampuero (@robertoampuero) November 28, 2017

Sin embargo, horas después debió retractar su posteo ya que la fotografía era falsa: jamás Maduro manifestó públicamente su apoyo al periodista. Todo esto ocurrió en plena polémica por "Chilezuela".

Efectivamente, me informan que este supuesto mensaje del dictador Nicolás Maduro no corresponde a la realidad y lo incluí en el fragor del debate twitteriano. Lamento haber inducido a error a quienes me leen y pido las disculpas del caso. Roberto Ampuero. pic.twitter.com/AOJaIqq0xX — roberto ampuero (@robertoampuero) November 29, 2017

Pero esta no es la única polémica en que se ha visto envuelto Ampuero. Luego que la diputada comunista Karol Cariola considerara extraño la cantidad de votantes blondos en la comuna de Recoleta durante la segunda vuelta presidencial.

"Lo que a mi me queda claro es que la derecha tiene un nivel de conciencia de clase importantísimo. Ellos salieron a defender su votación. Hoy vi en Recoleta una cantidad de personas que no había visto nunca, de pelo muy rubio, sin querer discriminar con eso. Y eso no lo vi en primera vuelta", expresó la legisladora a Canal 13 Radio.

Publimetro Chile "En Recoleta vi gente que no había visto nunca, de pelo muy rubio": la frase de Karol Cariola que enojó a Amaro Gómez-Pablos La parlamentaria teorizó sobre el triunfo de Piñera, y una de sus palabras no fue del agrado del periodista.

Las palabras de la parlamentaria provocaron la respuesta de Ampuero, en donde acusó al cantautor Víctor Jara, quien fue asesinado durante la dictadura, de promover la "discriminación" en Chile.

Discriminación racista que practica izquierda en Chile contra personas de pelo rubio, como lo hace diputada Cariola (PC), es de vieja data: ya Víctor Jara cantaba contra los rubios del Barrio Alto. ¡Rechacemos discriminación y odio racial en Chile! pic.twitter.com/9CXxIRH4QO — roberto ampuero (@robertoampuero) December 19, 2017

El futuro canciller, quien en su adolescencia militó en las Juventudes Comunistas, también ha tuiteado en diversas ocasiones sobre la contingencia de países como Bolivia, Venezuela y Cuba, naciones con las cuales ahora deberá relacionarse en su rol de ministro.

Y precisamente, tendrá como uno de sus focos principales la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Mira algunos de sus tuiteos:

Me extraña que izquierda, que dice representar a los pobres, celebre tanto que Mujica viva como clase media. ¿Será porque resto de sus líderes vive de otra forma? (Castro, Maduro, Correa, Lula, Ortega, Dilma, García, Cristiana Fernández, Evo, etc). pic.twitter.com/QhfdE4cYhe — roberto ampuero (@robertoampuero) 16 de diciembre de 2017

A quienes sostienen que en Cuba hay democracia y libertad, este afiche del PC cubano les recuerda que desde 1959 hay y ha habido sólo una opción: pic.twitter.com/fe33hnVT9E — roberto ampuero (@robertoampuero) January 11, 2018

Varios de quienes censuraron hoy al destacado Senador DC AndrésZaldívar, defenestraron ayer al respetable expresidente Ricardo Lagos, enviaron felicitaciones al tirano Kim Jong-un y aplaudieron abrazos con el dictador Raúl Castro. pic.twitter.com/kaQutsYwIl — roberto ampuero (@robertoampuero) January 11, 2018

GRANMA destaca hoy que dictador de Venezuela felicitó al dictador de Cuba por los 59 años del régimen castrista. pic.twitter.com/gqLITcYSSY — roberto ampuero (@robertoampuero) January 1, 2018

Mientras Bachelet visita a Castro, izquierda debe recordar que todos los partidos integrantes de NM, FA, DC y afines estarían prohibidos en Cuba. Todos. Menos uno, desde luego. pic.twitter.com/tTevE88jBg — roberto ampuero (@robertoampuero) January 4, 2018