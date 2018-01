Enfermo: un horrible padre botó a su bebé a la basura pero las cámaras lo captaron todo

Como ya es de costumbre en el mundo, unas cámaras de seguridad instaladas en la calle captaron un horrible momento. La secuencia ha causado profunda indignación, debido al acto que comete el hombre involucrado en la cinta.

En las imágenes se ve claramente a un sujeto arrojando a su recién nacida dentro de un contenedor de basura.

Lo que pudieron captar las cámaras es el momento preciso cuando el "padre" llega con su bebé en brazos y luego procede a tirarla dentro del tarro de deshechos.

Esto ocurrió en la provincia de Xuanwei, en China, donde recordemos aún existe la restricción para que los padres solo puedan tener un hijo. Se especula que el cruel acto fue por el desprecio a haber tenido una hija mujer, en un impulso machista de parte del asiático.

Las autoridades arrestaron al pésimo padre, quien insistió en que su hija fue prematura y que por su color morado, asumió que no le quedaba mucho tiempo de vida.

En su declaración, el hombre aseguró que como vio que su hija nació enferma, creyó que no sobreviviría. Y como no, según la investigación, la mujer nunca fue a un control médico durante su embarazo y dio a luz en su propia casa. La pareja no estaba casada y la niña nació a los ocho meses de gestación.

Lo milagroso fue que una anciana recogió a tiempo a la bebé, pues escuchó su llanto desde lejos. Según declaró, la encontró dentro de una bolsa de papel y ya estaba sufriendo los efectos del frío, por lo que inmediatamente la llevó al hospital para ser atendida de urgencia.

En el recinto asistencial, notaron que la pequeña aún tenía su cordón umbilical.

En estos momentos la menor que nació prematura se encuentra sana en un orfanato local, a la espera de ser adoptada. En tanto, su padre está siendo investigado y la mujer que la dio a luz fue dejada en libertad bajo fianza.