"Esto es una locura": así le cambió la vida a la joven que cautivó a Farkas y a las redes sociales con su tremenda voz

"¿Alguien conoce a esta joven talentosa que canta en las calles de Santiago? Díganle dónde le deposito 1 millón y que siga luchando por lograr sus sueños con su bella voz. Los jóvenes merecen aún más apoyo".

Estas palabras son de Leonardo Farkas y hacen alusión a Gabriela Zárate, una joven venezolana que maravilló al empresario y a los usuarios de redes sociales tras su magnífica interpretación de "Nessum Dorma" en pleno centro de Santiago.

El video fue un furor y se viralizó rápidamente, llegando a los ojos de Farkas, quien como en tantas ocasiones dio su apoyo monetario para ayudar a alguien talentoso.

Y esa gran repercusión mediática cambió el presente de la joven, quien contó detalles de su vida a La Cuarta. "He cantado toda mi vida allá en Venezuela, participaba en un coro profesional. Yo estudié casi tres años Música, pero no logré terminar y me vine a Chile", señaló.

"Acá decidí que sólo quería dedicarme a la música, a la ópera, que es lo que más me gusta. La verdad es que la ópera es mi vida", admitió Gabriela, quien fue apadrinada por Fernando Ubiergo.

"Esto es una locura, tengo que organizarme, porque no me llevo muy bien con mi teléfono y no he podido contestar, he estado muy ocupada. Viajé a Viña del Mar, para cantar con Fernando, y cantaremos en un futuro cercano arriba del escenario", expresó.

Por su parte, el cantautor indicó que "la vi porque el video lo compartió una querida amiga y fue una profunda emoción ver su interpretación, porque ella canta maravilloso. Es un artista que además transmite cuando canta y provoca emoción que es lo primero que uno debiera esperar de parte de un artista. Ella tiene méritos suficientes, y yo soy un viejo cantautor que la admira y en lo que pueda ayudarla lo voy a hacer".

Recuerda el video que hizo conocida a Gabriela: