California: lo que quemaban dentro de una iglesia no era incienso, era marihuana

Para los policías de Laguna beach, es normal pillar casos de microtráfico o de jóvenes fumando marihuana en las calles. Pero un hecho aislado se vivió durante este mes de enero, luego de que un llamado reportara el extraño olor que salía desde dentro de una iglesia.

Incluso, la misma persona que llamó, reportó que cuando pasaba por el frente del santuario, los feligreses salían con sospechosas bolsas blancas en sus manos.

Luego del despliegue de un operativo policial, la Iglesia Divina de los Jardines debió cerrar luego de que las autoridades se encontraran con que realmente estaba siendo utilizada para dispensar marihuana de forma ilegal.

Si bien la ley californiana permite el uso de marihuana recreativa, existen zonas de este lugar de Estados Unidos que pueden legislar en su contra, como es el caso de Laguna Beach.

Uno de los acusados, Luchas Dichiara de 31 años, declaró haber trabajado en la iglesia solamente durante los últimos tres días. Finalmente, detuvieron a dos voluntarios que prestaban sus servicios en el lugar, quienes confesaron estar vendiendo sacramentos con marihuana en su interior y serán formalizados por posesión ilegal de cannabis para ser comercializada.

La policía incautó cerca de nueve kilos de cannabis, además de 3 mil dólares, equivalentes a más de un millón y medios de pesos chilenos en ganancias que aún se encontraban en el lugar.

La ciudad de Laguna Beash no permite ni el cultivo ni la venta de marihuana para usos recreativos. La Propuesta 64 que desde este año despenalizó su uso para mayores de 21 años en California, tiene un apartado en donde estipula su prohibición a nivel local si así lo determina la ciudad.

La policía local de Laguna Beach publicó un singular comunicado luego del hallazgo:

"Aunque estamos seguros de que la mayoría de ustedes no conocen el código municipal de Laguna Beach como la parte de atrás de su mano, pueden haber visto incluso con la legalización de la marihuana, que Laguna Beach no permite que los dispensarios de marihuana operen en la ciudad.

El doce de enero, los oficiales de lbpd (Laguna Beach Police Department) fueron enviados al bloque 900 de la calle Gleneyre para investigar el funcionamiento de un posible dispensario de marihuana. Esta llamada de servicio fue generada por un transeúnte que reportó un pesado olor a marihuana y vio a varias personas dejando la ubicación con bolsas blancas.

Los oficiales de lbpd llegaron inicialmente con más preguntas que respuestas, después de que los dos voluntarios en la "Iglesia Divina de los Jardines" dijeran que la ubicación era una iglesia que vendía sacramentos, incluyendo marihuana. Para pensar: una iglesia vendiendo la lechuga del diablo. No sabemos si tenían camisetas o stickers, pero personalmente, creemos que la "Iglesia Divina de los Jardines – donde había más hierba que en una cama de flores- sería un buen vendedor. También, imaginamos que la música de fondo en la tienda era un bucle constante de canciones de Phish. Convenientemente, la "Iglesia" estaba abierta de 10:00 a.m. a 10:00 p.m, así que los servicios no se limitaban a la franja horaria de 4:20. Como hemos revisado esta historia, no podemos evitar sentir que estabamos leyendo la premisa de una película de Cheech y Chong.

Aunque los voluntarios afirmaron que el dispensario era una iglesia, claramente, no era incienso lo que se estaba quemando. La única información de contacto que nos dio el llamado líder de la iglesia, fue su nombre de pila: a menos que seas Madonna u Oprah, un primer nombre no va a ninguna parte para identificar a una sola persona. Además, la dirección estaba incluida en una lista dentro de un servicio de mapeo de dispensarios de marihuana.

Como resultado de la investigación, los oficiales del lbpd tomaron suficiente marihuana para cubrir un concierto de Cypress Hill, así comoel dinero en efectivo de la venta de sus "Sacramentos religiosos", gracias a las observaciones iniciales del llamado y a una investigación exhaustiva, lbpd dejó el Dispensario en humo."