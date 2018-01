"Colón no descubrió América, fueron los indios": niño de 8 años denuncia las mentiras de su profesora y su carta es viral en la web

Un alumno de 8 años, identificado como King Johnson, se aburrió de las clases de su profesora y dio a conocer en una carta las "mentiras" que ella le decía durante las enseñanzas que le daba en su colegio en Chicago.

En ese sentido, centró su reclamo en lo referente al "Día de la raza", festividad que se conmemora cada 12 de octubre en honor a la llegada de Cristóbal Colón a América.

Y tal como dice las canción "V Centenario" de Los Fabulosos Cadillacs, para el menor ese día "no hay nada que festejar".

This kid roasting his teacher for lying about Christopher Columbus is the greatest thing you'll read today: https://t.co/uTOBMKggwQ pic.twitter.com/7y5MoDKbeg

— The Root (@TheRoot) January 23, 2018