Fabio, el primer robot despedido por “incompetente y desatento”

Al parecer, la inteligencia artificial funciona de manera parecida a la de un humano. Un “cyborg” que trabajaba en Escocia como empleado de un supermercado, fue despedido luego de una semana en su nuevo oficio.

Fabio fue programado para atender a cientos de clientes a quienes cautivaba diciendo “Hola hermoso”. Pero apesar de su cariñoso saludo, el robot era completamente ineficiente.

Su primera tarea fue guiar a los clientes y responderles preguntas sobre dónde encontrar sus productos, pero según reportaron, sus respuestas autómatas eran totalmente inútiles.

Por ejemplo, si llegaba alguien a la tienda y le preguntaba “¿Dónde puedo encontrar una cerveza?”, la respuesta del robot era “En la sección de bebidas alcohólicas”.

Cuando sus jefes notaron este tipo de respuestas, lo degradaron de tarea. Su nuevo desafío fue invitar a los clientes para que degustaran las comidas que ofrecía el supermercado, pero tampoco logró desempeñarse bien en ese puesto.

Mientras que un empleado normal lograba acercar a unos 12 clientes en 15 minutos, el pobre Fabio solo captaba la atención de cuatro. Esto porque entre otras cosas, el robot tenía problemas para guiar a los clientes y para escuchar cuando había mucho ruido en la tienda, además, era tan efusivo que las personas preferían evitarlo.

Al no ser tan rentable como se esperaba, la cadena Margiotta Food & Wine se vio en la obligación de despedir a Fabio y devolverlo a su creador.

Según informaron los medios locales, sus compañeros de trabajo incluso lloraron tras el despido de su más tecnológico colega.

I forgot to mention, when I was at the airport in Oakland, a robot named Pepper sold me some booze. pic.twitter.com/bqRKYBOB5S

— 💘💕❤️kittensRsoft❤️💕💘 (@kittensRsoft) January 9, 2018