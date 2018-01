Violó y asesinó a su ex novia, tuvo sexo con su cadáver y tras esto le bajó el "arrepentimiento": confesó todo a los padres de la víctima y se mató

Un horrendo crimen quedó al descubierto en Rusia luego que Artyom Iskhakov, un joven de 19 años, violara y asesinara a su ex novia de la misma edad, Tatiana Strakhova.

El agresor, quien era catalogado como un sujeto celoso y que en cada momento manifestaba su enojo ante la víctima por su cercanía con otros hombres pese a que ya habían terminado su relación. Eso sí, seguían compartiendo un piso en Moscú, por lo que sus quejas eran constantes al ver a los nuevos novios de la estudiante universitaria.

En ese sentido, el hombre dejó una carta en donde detalló minuciosamente todo el proceso en el cual le quitó la vida a su otrora pareja, indicando que su obsesión en volver a tener sexo con ella lo llevó a cometer el crimen, relatando los pensamientos que se apoderaron de él mientras realizaba el macabro hecho.

De acuerdo al Daily Mail, en la misiva el asesino confesó que sus actos fueron "terribles, pero hice lo que quería". Eso sí, pidió disculpas a la familia y aseguró que se sentía arrepentido de su actuar. Todo bastante contradictorio.

"Le di un puñetazo en la cara, ella cayó al suelo. Le di un puñetazo un par de veces más, la sangre comenzó a salir de su boca, y ella me pidió que me fuera", expresó.

"No me fui, jaja, empecé a estrangularla. En algún momento ella se desmayó claramente, pero el corazón continuó latiendo. Y decidí follarla antes de que ella se enfriara. Después de terminar, me di cuenta de que el corazón aún latía", agregó.

"Le puse las manos en la garganta sin éxito. Luego tomé un cuchillo y le corté la garganta. No sé qué tan bien lo hice, pero había mucha sangre. Su corazón todavía latía. Entonces tomé el cuchillo y la apuñalé dos veces entre las costillas de la izquierda. A continuación la estreché nuevamente y decidí escribir esto", afirmó.

Además, indicó que "estrangulé su garganta con una soga que había comprado para probar shibari (esclavitud japonesa) con ella".

Incluso, Artyon reveló que comió algo antes de continuar con su horripilante crimen. "Iré a hacer sándwiches, los disfrutaré mientras pueda y después dormí unas horas antes de tener sexo con su cadáver una vez más ". "Ella está tan fría como sus sentimientos por mí", manifestó.

Tras esto, el mensaje cambió de tono un poco. Admitió sentirse "avergonzado" de su actuar y se disculpó ante los padres de la joven. "Perdónenme por quitarles a su único hija".

'Yo la ame mucho. Saben, en este mismo momento me he dado cuenta de lo que hice. Tengo frío y mis manos comenzaron a temblar aún más", señaló.

Finalmente, el asesino aseveró que se siente "disgustado" consigo mismo por haber tenido sexo con el cadáver de su ex novia, avisando que "ahora no puedo hacer nada excepto matarme". Y justamente, la policía encontró su cuerpo ahorcado en el lugar.