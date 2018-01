Atentos, adictos al celular: estas son las aplicaciones que permitirán sacarle el jugo al verano

Porque llegaste hace poco a tu nuevo trabajo, porque no tienes dinero o bien porque tu jefe te odia, hay muchas razones que explican por qué te quedaste en Santiago y no saliste de vacaciones como el resto de los chilenos. Sea cual sea la razón, lo importante es mirar hacia adelante y encontrar la mejor forma de disfrutar de la ciudad. Y la tecnología puede ser una gran ayuda porque sólo te bastará mover un dedo -literalmente el uno, el índice- para encontrar tu panorama preferido.

Como sabemos que te da flojera buscar cada una por separado, en Publimetro agilizamos el trabajo y te presentamos al menos siete aplicaciones útiles para quienes se quedan en Santiago. Estas son:

AppCity



Permite organizar panoramas o actividades recomendados por la municipalidad en la que te ubicas. Con ello puedes tener tu agenda perfumada, todas tus noches programadas. La aplicación incluye además notificaciones de acuerdo a tu localización, para avisarte cada vez que estés caminando cerca de algo que pueda interesarte.

Google Arte y Cultura

Cuando hace tanto calor, a veces ni dan ganas de salir. Entonces, si es que tienes un buen ventilador o en tu casa hay aire acondicionado, una buena idea es quedarse en la cama aprendiendo. Para ese público está destinada esta aplicación, que permite aprender de forma fácil y rápida, gracias a pequeños artículos, recomendaciones de imágenes y tendencias, relacionados al arte clásico, contemporáneo y moderno. Una idea que demuestra que aprender puede ser muy divertido.

Easy Taxi

Esta es para los que salen, los que terminan compartiendo algún refresco de aquellos que vienen en botella de litro, en shop de medio o en pitcher. Como no es legal conducir tras unas copas, bajar esta aplicación puede ser una buena forma de encontrar a alguien que te lleve seguro a casa.

Mach

Si la cuota del asado, del after office o de cualquier reunión en la que haya que pagar una cuota se vuelve un cacho, esta es la aplicación que debes tener. Es como una cuenta corriente virtual, que no tiene comisiones, y que permite transferir plata entre amigos. De esta manera, el "págame tú que yo te deposito" termina convirtiéndose en una realidad y no en una falsedad como ocurre con los aplausos después de tu disertación en la universidad.

Yapo.cl

¿Necesitas juntar plata para para tus proyectos del año, pero no tienes tiempo o no sabes cómo? Desde ya puedes hacerlo a través de la aplicación de Yapo.cl, vendiendo ropa, accesorios, electrodomésticos e incluso muebles. Así, lograrás darle una nueva utilidad a eso que ya no usas y además ganar dinero, sin moverte del escritorio.

BeFitness

Ponerse la meta de hacer ejercicio y cumplirlo es un ejercicio en sí mismo. Generalmente lo que más flojera da es hacerlo solo. Pero en una buena compañía, todo resulta más simpático. Así es como nació esta App que permite conectar a profesores y entrenadores con usuarios que necesiten apoyo profesional para entrenar y organizarse en sus propios horarios y lugares.

Peep Tours

Si te gusta recorrer a tu propio ritmo y conocer el lado B de la ciudad, esta iniciativa te permite no sólo descargar guías turísticas, sino escuchar las historias de quienes viven en el lugar por donde estés pasando, y también subir tus propias historias y compartirlas, gracias al uso del GPS. Disponible para iOS.