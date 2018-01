La sorprendió un colega en plena acción: arrestan a "Miss Beautiful" por dar masajes y practicar sexo oral a alumno de 14 años

Era una de las profesoras más populares, era considerada una docente "ejemplar" y sus alumnos estaban enamorados de ella y le dedicaban piropos en redes sociales, siendo tildada como la "Miss Beautiful".

Sin embargo todo se derrumbó para Dori Myers tras ser detenida por dar masajes y practicar sexo oral a un estudiante de 14 años.

Según informa The Sun, los hechos ocurrieron en noviembre pasado, cuando un alumno contó a las autoridades de la New School for Leadership and the Artsen Kingsbridge de Nueva York que un compañero le confesó su aventura sexual con la profesora.

En el marco de la investigación que efectuaron, una docente relató que ella vio justamente a Myers haciéndole un masaje al mismo menor y que ella había considerado bastante extraña la escena.

Ante esto, presentaron la denuncia a la policía y fue detenida. Eso sí, pese a las acusaciones se declaró inocente ante la justicia, señalando que todo era una mentira para destruir su carrera. Mientras que su esposo, quien es ayudante de jefe de policía, estaba a su lado apoyándola.

Myers fue dejada en libertad, sin posibilidad de acercarse a la presunta víctima, aunque será procesada por la justicia.

Cabe mencionar que en las redes sociales de la docente ella misma confesaba el 2015 que sus alumnos le realizaban comentarios sobre su físico y que le dedicaban constantes piropos. Además, dos fotografías fueron borradas de su perfil ya que usaba poleras que hacían mención a su gusto por consumir alcohol.