“Soy mujer, no inútil”: desata su “furia” en Twitter luego de que dos hombres se le acercaran mientras lavaba su auto para “explicarle como se hacía”

Una mujer no pudo contenerse y ha mostrado toda su indignación en Twitter luego de que dos hombres se le acarearan mientras lavaba su auto para “explicarle como se hacía”.

A través de su cuenta en la red social, @bmonereo no pudo evitar compartir su historia y la rabia que le causaron los “consejos”.

“He ido a lavar el coche y no uno, sino dos señores han venido a explicarme como se hacía. Por qué un caño de agua a presión es un misterio masculino ancestral”, escribió.

“Porque una lavadora para ellos es alquimia, pero lavar un coche es todo un arte”, agregó la usuaria.

De inmediato el tuit se llenó de respuestas y comenzó a viralizarse y pronto otras personas comenzaron a compartir otras historias, incluso la misma usuaria contó que se había roto la tapa del anticongelante del vehículo y que cuando fue a cambiarla y el mecánico le dijo "le he dejado una garrafita en el maletero, si ve que baja el nivel que su marido lo rellene”.

Una hartura muy grande de verdá.

Que tengo para empezar y no parar hasta agosto.

Tras decirle que ni marido ni marida me repitió 300 veces como hacerlo, muy despacio y a gritos, haciendo mucho hincapié en que tenía que ser en frío porque si no TE PUEDES ACHICHARRAR.

Porque como soy mujer no puedo entender que ALGO CALIENTE QUEMA! — rata de dos patas (@bmonereo) January 25, 2018

La mujer les “aclaró” a los hombres que sabía que los “han educado así, que la sociedad les dice que sean así, pero hagan el esfuerzo de dejarnos vivir en paz”.

Por último, otro tuitero le dijo que habría sido interesante que los convenciera para que los dos hombres le lavaran el auto a “modo de amable demostración”, a lo que la mujer respondió tajante: “No, mi coche lo lavo yo. Soy mujer, no inútil”.