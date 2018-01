Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 29 de enero al 4 de febrero

…Amigos esta es una semana en la las energías se encuentran alteradas, lo que hará que probablemente nos sintamos inestables a momentos, lo importante es ser consciente de aquello para manejar la situación siendo más prudentes que de costumbre, pensando antes de hablar, y recapacitando los efectos que podemos producir con nuestras acciones antes de hacer cosas de las que nos podemos arrepentir, además se aprecian circunstancias sociales también en desequilibrio gracias a las acciones del hombre, tanto sociales como relativas a la naturaleza, esto hará un ambiente más alterado ante el cual no debemos perder la calma para lograr salir de esas situaciones poco gratas de la mejor forma posible, recordemos que la calma atrae el equilibrio, y estando tranquilos podemos pensar mejor y actuar correctamente, tratemos de beber mucha agua, comer muy liviano y evitar enfrentamientos, y si es inevitable pues razonar antes lo que vamos a decir para ocupar los términos adecuados que nos abran puertas hacia las mejores soluciones, no olvidemos siempre ayudar con un poco de agua y comida al que más lo necesita, las energías positivas ven estas acciones como vibraciones maravillosas que atraen la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos haciendo nuestra vida más amable y agradable, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, partir de cero siempre colabora para reordenar de otra manera, más favorable, lo que hacemos siempre…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana mucha tranquilidad y calma para hacer todo aquello que deben realizar…su Vibración Numerológica predice que estarán impulsivos, por tanto, doblemente deben estar alertas para no caer en desmanes…y sus Números para este período son (2, 11) y les predice que es semana de evaluar y razonar todo en calma antes de accionar…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles una amable calma, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Suavidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana tensa en la que pueden sentir que de pronto los demás están pendientes de ustedes y eso les incomode, será solo una sensación, no le den importancia…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana ir paso a paso sin apurarse para evitar tropezar con errores del pasado…su Vibración Numerológica predice que no le teman al fracaso, pero para evitarlo recuerden utilizar su experiencia, y la de los que más saben, para no caer en reiteraciones absurdas…y sus Números para este período son (6, 9, 15) y les predice que esta semana será importante apelar a la experiencia y no asustarse frente a las pruebas…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar en seguridad cualquier sensación de temor, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Belleza, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, han sido semanas complejas con problemas que se presentan a cada momento, pero podemos remontarlos si decretamos positivo en voz alta…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana seguir adelante haciendo todo para resolver cualquier inconveniente que se presente…su Vibración Numerológica predice que si superamos las pruebas que se nos pongan en frente más energías positivas atraemos para nosotros…y sus Números para este período son (1, 9, 18) y les predicen que si asumimos somos artífices de nuestro propio destino, aunque se ponga difícil, superaremos todo…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darnos calma y tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, aprovechen que las energías siguen muy favorables, y ese viaje que pretendían es más factible realizarlo positivamente y/o planearlo esta semana…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana tomar determinaciones con cosas que les impliquen ciertos cambios que se ven positivas…su Vibración Numerológica predice que lo que realicen por estos días está muy bien aspectado…y sus Números para este período son (4, 7) y les predice que las cosas materiales estarán muy cercanas de alcanzar…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles ánimo, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Dulzura, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, es momento de llevar a cabo aquello que se conversó y planeo, pero que aún no se ha concretado, esta semana hay buenas vibras de realización…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana reactivar y concretar aquello pendiente porque tendrá buen curso…su Vibración Numerológica predice que será un período en el que verán progresos si los buscan…y sus Números para este período son (2, 4, 13, 20) y les predice que será período productivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para hacerles ver las cosas tan cual son, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, llegan manos amigas que ayudan a que salgamos adelante y podamos concretar aquello que tanto deseamos, y además se ve muy positivo…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana dejarse ayudar por aquellos que le apoyar, en equipo funcionará muy bien este período…su Vibración Numerológica predice que será una semana en la que más de algo bueno podrán alcanzar…y sus Números para este período son (1, 5, 10, 19) y les predice que sentirán gran energía para realizar cosas y concretarlas…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles vitalidad, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Luminosidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, siguen las vibras de realización para esta semana, así que si algo quedó pendiente pues se puede concretar bastante bien aunque con más esfuerzo…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana no dejar para la otra semana lo que pueden hacer en esta que están energéticos…su Vibración Numerológica predice que no les faltará iniciativa para realizar lo que quieren…y sus Números para este período son (2, 4, 11, 13) y les predice que si dejan pasar las oportunidades pueden tardar en volver a aparecer…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para incentivarlos a continuar, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Magnetismo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, continúan energéticamente con mucha brillantez en sus pensamientos, por tanto es buena semana para proyectar y generar estrategias…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana revisar sus metas y aterrizarlas para concretarlas…su Vibración Numerológica predice que su mente estará iluminada y le dará las soluciones que busca…y sus Números para este período son (3, 9, 21) y les predice que podrán ver más cerca aquello que sueñan…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles estabilidad, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, nuevamente aparecen oportunidades que sería interesante evaluar, en una de esas pueden tomar alguna de ellas y redirigir sus caminos más productivamente…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana no perder la esperanza de que siempre, si son buenos, llegan buenas opciones a nuestra vida…su Vibración Numerológica predice que no se cierren y podrán ver una oportunidad para aprovechar…y sus Números para este período son (1, 8, 10, 17) y les predice que tendrán muchas energía favorable, lo demás depende de la iniciativa de ustedes…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles serenidad, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, buena semana para canalizar las energías poderosas que tienen y utilizarlas con prudencia para no desbandarse ni desperdiciarlas…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana dejar de lado todo aquello que les impida fluir en equilibrio tomando las mejores decisiones…su Vibración Numerológica predice que si van paso a paso verán concretarse cosas buenas…y sus Números para este período son (7, 8, 16) y les predice que en la medida que sean prácticos dejarán de lado lo que no colabora a avanzar y tomarán un rumbo seguro…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles asertividad, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Modernidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, hay momentos para detenerse y re-evaluar, y hay otros momentos en los que es importante hacer que las cosas sucedan, esta semana deberían hacer las cosas sucedan…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana avanzar en calma, pero avanzar…su Vibración Numerológica predice que sentirán las ganas de emprender, aprovechen esas energías y en calma emprendan…y sus Números para este período son (1, 5, 14) y les predice que para que los cambios se den deben hacer que eso suceda…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles empuje, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Vivacidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, es momento de finiquitar instancias que aunque quizás hallan sido buenas puede que ya no tengan para uno mucho más que otorgar…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana evaluar si lo que tienen realmente es para seguir o para renovar…su Vibración Numerológica predice que lo que vayan a decidir será para mejor, decreten iluminación para no errar…y sus Números para este período son (2, 20) y les predice que todo lo que hagan implicará una renovación positiva…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles la iluminación que mejor los guíe, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Modernidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…