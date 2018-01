Sube foto en bikini a Twitter para presumir su figura, pide que le escriban "algo interesante" y recibe épico troleo de los usuarios

Una joven argentina subió una fotografía de ella en bikini a Twitter esperando que sus seguidores masculinos la alabaran por si figura. Sin embargo, nunca se imaginó lo que llegaría de vuelta.

"Díganme algo interesante", pidió la trasandina y eso fue justamente lo que hicieron los usuarios. Pero no fue justamente como ella quería.

El tuiteo logró más de mil 800 respuestas y ha logrado más de 4 mil likes, siendo ampliamente viralizada a través de redes sociales. Eso sí, hay que destacar que la joven terminó riéndose finalmente de lo ocurrido y ha escogido algunas de las mejores respuestas.

La foto que subió la joven:

Y mira algunas de las respuestas:

Sabes de donde viene la palabra FUCK? (No es broma ni falta de respeto). En la Edad Media no podían hacer el amor los recién casados sin el permiso del rey de ahí; Fornicating Under Concent of the King. Fuck.

