Parece chiste pero es verdad: avión repleto de plomeros debe aterrizar de emergencia por problemas irreparables en el baño

Podría ser una noticia falsa, como aquella en que se aseguraba la apertura de un restaurante en Japón donde servían carne humana, pero no, es 100% real y ocurrió el fin de semana en Noruega.

Incluso lo ocurrido en un avión repleto de plomeros podría ser material para un chiste del colmo de los colmos, porque la aeronave en la que viajaban debió realizar un aterrizaje de emergencia debido a un problema irreparable en las tuberías de los baños.

La divertida anécdota fue compartida por la aplicación de rastreo de vuelos Flightradar, en donde además detallan la trayectoria del viaje y los escasos minutos de vuelo que se registraron debido al desperfecto.

‘Is there a plumber on board?’

A Norwegian flight with 84 plumbers on board turned back to Oslo this weekend because a problem with the toilets.

🔧🚽 https://t.co/lUPlJIxGMU #DY1156 pic.twitter.com/s6KgfLJZkg

— Flightradar24 (@flightradar24) January 30, 2018