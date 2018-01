¿Qué diablos es el “Uber humano”?: el insólito invento japonés que igual todos querrán usar

Hace más de una década la comedia Arrested Developmnet desarrolló una ridícula pero increíble idea: un ayudante sustituto con una cámara frontal para estar siempre presentes, aunque sin estar ahí directamente.

algo similar se replicó unos años después también en la TV, esta vez en la serie The Big Bang Theory, donde a través de una tablet uno de los personajes puede estar presente siempre con sus amigos pero sin moverse de su habitación.

Y aunque la idea suena un poco desquiciada, porque así eran los personajes que la implementaron en la ficción, un grupo de japoneses la trajo a la realidad y ya la está estudiando para implementar de forma masiva.

El hasta ahora llamado “Uber humano” fue dado a conocer en la conferencia Em Tech de MIT Tech Review y la idea es que un ser humano arriende su cuerpo para llevar una pantalla en la cara, transformándose en esa otra persona.

@rkmt giving the #emtechasia audience a peek into the emerging immersive technologies his lab is developing #AR #VR #immersivemedia pic.twitter.com/iQzAc4lys9

— EmTech Asia (@EmTechAsia) January 30, 2018