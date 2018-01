El hipnótico video viral de un panqueque con el que miles de personas han sido troleadas en redes sociales

“Espera”, solo esa frase acompaña a un video que desde el 29 de enero está ayudando a que millones de personas en el mundo, troleen a sus amigos.

El video compartido por la cuenta de Twitter @OCDThings -algo así como como cosas para obsesivos compulsivos- tiene más de mil comentarios t ya ha sido retuiteado por miles de personas.

Legit sat here for 3 mins watching — John® (@smekcjohn) January 29, 2018

Wooooow. I watched this for a good 5 mins. pic.twitter.com/qY5X4FW8GP — Laura Stokes (@Laura_Greyy) January 29, 2018

Caralho, eu fiquei esperando essa porra virar um tempão — Dan (@pqpdaan__) January 30, 2018

yo ya había caído antes xd — αɓɾίʆ (@abrilgzzpecina1) January 31, 2018

Y la broma es efectiva porque igual estuve como un minuto atentamente mirando el panqueque y esperé que algo pasara y cuando me di cuenta que era un GIF y que no era tan inteligente como pensaba, me cobré venganza e hice caer a mis amigos.