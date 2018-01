Hombre descubre que lavó mal los platos por 10 años por una estúpida e hilarante razón y lo confesó todo en Twitter

Varias personas odian lavar los platos por lo que decidieron comprar un lavavajillas y olvidarse del asunto. Lo mismo pensó Mike McLoughlin, un ciudadano irlandés que hace 10 años que tenía una máquina de este tipo en su hogar.

Sin embargo, desde el 2008 que pese a tener una de esas en su casa, sigue lavando la loza más grande a mano, debido a que no cabían en el equipo, lo cual lo molestaba enormemente.

Hasta que un día "despaviló", como se diría en buen chileno y decidió contarlo todo el Twitter. ¿Cuál fue el motivo? Se dio cuenta que el lugar donde se ponen los platos es ajustable, por lo que podía meter la loza más grande.

"Me mudé a esta casa en 2008. Siempre me molestaba que el nivel inferior del lavaplatos no era lo suficientemente alto como para colocar mis platos más grandes. Los he estado lavando las manos todo este tiempo. Esta semana descubrí que puedes elevar el estante superior y que toda mi loza se ajustaba bien. DIEZ MALDITOS AÑOS", reveló.

I moved into this house in 2008. It always annoyed me that the lower level of the dishwasher wasn’t tall enough to fit my biggest dinner plates. Been handwashing them all this time. This week I discovered you can raise the upper shelf and all my plates fit fine. TEN FUCKING YEARS — Mike Mc Loughlin (@zuroph) January 26, 2018

¿Cómo se enteró Mike de que se podía ajustar todo? Tuvo un problema de otra índole con la máquina por lo que buscó el manual en Google. Así encontró la luz.

In my defence the dishwasher came with the place and the manual was gone. Googled the manual this week when I ran into an issue with something unrelated and there it was pic.twitter.com/XPUwDCadcc — Mike Mc Loughlin (@zuroph) January 26, 2018

La publicación con su confesión logró más de 86 mil likes en Twitter y mil 500 comentarios, ganándose el apoyo de los usuarios. Además, algunos tuiteros confesaron que también se dieron cuenta bastante después de comprada la máquina que esta se podía ajustar, contando su caso en el hilo de la conversación.

Holy crap! It IS adjustable! Mine had fortunately been left in the upper position for big plates & cookie sheets, but now I can lower for various crockery! Thank you

👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/hpRXEO8FNB — Elva Hebron (@semiotic_pirate) January 28, 2018

