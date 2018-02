“Dio positiva la prueba, estoy embarazada”: se arrancó y ahora lo buscan con una gigantografía para que se haga cargo

Si te llamas Carlos Orozco y vives en San Luis Potosí lo más seguro es que no veas esta nota porque “estás escondido”.

El nombre del hombre comenzó a viralizarse en Facebook y Twitter por un aviso gigante que apareció en la azotea de un edificio con la leyenda “se busca” junto a su foto.

En el texto, la mujer que lo trata de encontrar le manda un claro recado: “Carlos Orozco, dio positiva la prueba, estoy embarazada”.

En el cartel, la mujer señala que el sujeto la “bloqueó en Facebook y en el celular” y firma con un “atentamente tu amiga”, ya que explica que esa era la forma “como me presentaba”.

En la ciudad Orozco se hizo ultra conocido, no hay nadie que no hable de él, pero aún no aparece.

¡URGENTE! RT que Carlos Orozco se ha perdido. pic.twitter.com/vGqtD9JMBd — Cami.la (@Ingenebria) January 31, 2018

Andan buscando a Carlos Orozco pic.twitter.com/blfXDuKGdV — Lizbeth Carolina (@LizbethCaro07) January 30, 2018

¿Porque son así? COMPARTAN PARA QUE LLEGUE A CARLOS OROZCO. pic.twitter.com/8TBZ7RWrj8 — El Toño (@antoniosinlah) January 29, 2018