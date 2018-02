Nahir Galarza escribió una carta dirigida al Instituto Nacional de la Mujer: grafóloga la tildó de egocéntrica

Nahir Galarza se encuentra detenida en la Comisaría de la Mujer y la familia de Gualeguyachú desde el pasado 2 de enero. Esto, tras declararse culpable por la muerte de Fernando Pastorizzo, su “ex” novio.

A casi un mes de su detención, la joven decidió escribir una carta para pedir una entrevista personal con Fabiana Tuñez, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), para contarle "su verdad".

"Me encantaría la posibilidad de que usted pueda tener el buen gesto de una entrevista personal aquí en mi celda", dice la misiva escrita “con el puño y letra” de la muchacha.

La defensa de la chica lleva semanas intentando comprobar que Nahir fue víctima de violencia de género por parte de Pastorizzo, lo que la habría llevado a terminar con la vida del joven, pero “por accidente”, tal como aseguró durante su última declaración realizada el pasado 16 de enero.

El comunicado fue difundido por su propio manager, Jorge Zonzini, quien ha jugado todas sus cartas para poder cambiar la percepción que la sociedad tiene de la joven homicida.

Incluso, junto con pedir la reunión con la INAM, Galarza aprovecha estas líneas para agradecer a Zonzini, quien “se encuentra a cargo de mi exposición en los medios como único porta voz de mi verdad”.

A través de un comunicado vía Facebook, el organismo sostuvo que no tiene relación con la investigación que involucra a Nahir y Fernando.

"El Sr. Zonzini dejó una copia del informe, que se encuentra sujeto a análisis por parte de las y los profesionales competentes de este Instituto.

Dicha recepción de documentación no implica en modo alguno un posicionamiento del INAM frente a la causa, ni debe inferirse de la misma una decisión de intervención activa por parte de este organismo. El INAM se pone a disposición de los medios interesados para responder cualquier duda o consulta adicional sobre el tema.”

COMUNICADOEl Instituto Nacional de las Mujeres aclara:En virtud de la información imprecisa que ha circulado por… Posted by Instituto Nacional de las Mujeres on Wednesday, January 31, 2018

Fabiana Tuñez explicó al sitio BigBang News, que el INAM "de ninguna manera se compromete en intervenir en la causa si no se tiene el expediente. Nosotros nos tomamos un tiempo para analizar y recién ahí decidimos si intervenimos o no. Me quedé helada cuando vi esto en las redes. No vamos a intervenir en una causa de la cual no tenemos conocimiento".

A raíz de esta carta, el sitio minutouno.com habló con la presidenta del centro de Estudios Grafológicos de Argentina, Lucía Daluz, quien se encargó de leer entre líneas la misiva redactada por Nahir.

En ella, pudo encontrar distintos patrones que demuestran una vez más cómo es la personalidad del "bombón asesino". A pesar de ser categórica con su declaración, Daluz aclaró que como se trata de una adolescente, la descripción está hecha con ciertas reservas.

Dentro de sus reflexiones, la mujer determinó que la escritura del texto “es de molde”, es decir, es una máscara propia de los adolescentes que buscan “dar buena impresión y claridad a procesos que aún están en construcción”.

La profesional aclaró que Nahir “tiene buena autoestima”, pues las líneas rígidas de sus letras denotan perseverancia para lograr sus propósitos y además, rasgos de "inflexibilidad".

La letra de la firma es distinta, cursiva, lo que sería en si su “Yo íntimo”. El ángulo de la primera letra, según la profesional, se encasillaría en un “rechazo a la autoridad” y a su personalidad "desligada".

Al ser semilegible, Daluz explica que sus propósitos dependen del estado anímico en que se encuentre, rasgo común de una persona egocéntrica.

El contenido de la carta escrita por Nahir

A la sra. Directora Ejecutiva del INAM,

Fabiana Tuñez

Me dirijo a usted a los fines de dar mi agradecimiento eterno por su intervención en el caso que aquí en Gualeguaychú me tiene como detenida con prisión preventiva. Asimismo le transmito que me encantaría la posibilidad de que usted pueda tener el buen gesto de una entrevista personal aquí en mi celda. Para ello el señor Zonzini, Jorge quien se encuentra a cargo de mi exposición en los medios como único portavoz de mi verdad, en caso de ser factible queda a su disposición para el traslado a esta ciudad si fuera necesario.

Desde ya, una vez más, gracias por sus esfuerzos.

Nahir Galarza