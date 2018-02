“No le digan a nadie que tengo 27 y no 8”: el notable tutorial de una nieta para que su abuela aprendiera a mandar audios de WhatsApp

Los nietos siempre hacemos cosas para hacerle la vida más fácil a nuestros abuelos y buscamos estar pendientes de lo que están haciendo.

Eso lo dejó más que claro una joven de 27 años que realizó el más tierno y maravilloso tutorial para que su abuela de 82 años mande audios de WhatsApp cuando esté de viaje.

Meli Corbetto mostró en Twitter el paso a paso explicado con “manzanitas” y su tuit se volvió viral.

“Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender”, escribió la joven con emociones de varias caritas sonrientes.

El tuit suma más de 5 mil me gusta y ya superó los 1.600 retuits y suma cientos de respuestas que destacan la labor de la joven.

Más tarde, eso sí, compartió otro tutorial que enseña cómo escuchar los audios.

“No le digan a nadie que tengo 27 y no 8”, escribió riéndose de sus propios dibujos.