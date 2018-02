Ni café, ni pan, ni una flor: la historia del anciano que velaba solo a su esposa que conmovió a miles en redes

“Don Ramon no tiene a nadie. Ni dinero. Así que no tienen ni café. Ni pan y ni una flor me da tristeza”, escribió en su cuenta Facebook, la mexicana Sandra Pineda, sin pensar que miles de personas se conmoverían en las redes sociales y se movilizarían para acompañar al anciano en su triste momento.

La imagen que acompañó sus palabras se transformó en viral y los medios de la localidad de Coahuila comenzaron a interesarse en la historia.

El hombre vivía junto a su esposa y su hijo con capacidades diferentes, pero la mujer falleció debido a una serie de complicaciones que se le generaron tras una fractura de cadera.

La mujer siguió la historia de Don Ramón desde el hospital, iniciando una campaña para que el hombre pudiera pagar el funeral de su esposa.

A medida que la historia fue siendo conocida por más personas, Sandra fue mostrando el impacto que había logrado y la gran cantidad de gente que decidió acompañar al anciano en su dolor llevando flores y participando de la ceremonia fúnebre.

“La verdad que sigo con el corazón palpitando lleno de alegría de ver como si se puede hacer cosas buenas que son bien estar para otros Gracias”, escribió la mujer para agradecer el apoyo.