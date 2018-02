“Murieron chilenos, no logro comprender por qué lo caratulan como tragedia”: comentario sobre accidente en Argentina desata la ira de las redes sociales

Al menos tres menores fallecidos y 20 heridos de gravedad, 5 de ellos de gravedad, es el saldo de un accidente de un bus chileno en Argentina. Las policías siguen trabajando para conocer los motivos del accidente, que presumiblemente se habría generado por exceso de velocidad e imprudencia del conductor.

A medida que se han conocido los detalles, autoridades y deportistas han hecho públicas sus condolencias y le han enviado fuerza a las familias de los pequeños futbolistas.

Sin embargo, un comentario en Twitter realizado por un ciudadano argentino ha generado fuerte rechazo, luego que se burlara delo ocurrido.

"Leí tres veces la nota sobre el accidente en Mendoza en el que chocó un micro y murieron chilenos, todavía no logro comprender por qué la caratulan como tragedia.", escribió.

Leí tres veces la nota sobre el accidente en Mendoza en el que chocó un micro y murieron chilenos, todavía no logro comprender por qué la caratulan como tragedia.

Las respuestas no se hicieron esperar, catalogando al sujeto como un "imbécil" e "insensible".

No, perdón pero no hay límites, justamente por eso es humor negro. Insisto, si no les gusta a mirar otros tuits

— Max Contreras (@MaxContreras86) February 2, 2018