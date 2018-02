Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 5 al 11 febrero

…Amigos esta es una semana en la que las energías estarán muy a flor de piel, no se percibe equilibrio porque siempre en los extremos, aunque sean positivos, la inestabilidad es inevitable hasta recobrar la calma que atrae la armonía, pues además las energías de la Luna nos plantean iniciamos la semana hacia una un ciclo menguante de la misma, lo que significa que de iniciar con mucha fuerza se irá decayendo a mitad de semana, y aquello aumentará en la medida que vaya culminando la misma, será además un período en el que sentirán muchas ganas de manifestarse, de ser reconocidos, de ser el centro de las situaciones, y de no ser así existe la posibilidad de frustrarse, esto es una advertencia para que cuando se sientan así logren dominarse y entender que no son ustedes sino el contexto energético que genera vibraciones de este tipo, la mejor manera de lidiar con estas sensaciones es mantener calma, decretar en voz alta son artífices de su propio destino y que la luz guía nuestros pasos hacia caminos de armonía y luz, eso ayuda como antídoto ante lo negativo y así podremos nosotros mismos superar la prueba que llega inevitablemente esta semana, pero que tenemos la fuerza para transmutarla en positivo para seguir avanzando, el tema de las agua puede presentar en Chile cierto desequilibrio a nivel manifestaciones de la naturaleza de la novena región en adelante, por tanto la prevención colaborará para evitar y/o superar cualquier instancia que se presente, en el resto del mundo un desacuerdo genera se exponga un conflicto que enfrenta dos países de no muy buena forma, recordemos que cuando algo es avisado no es para generar negatividad sino todo lo contrario, la prevención es sinónimo de manejo y aquello es maravilloso para encausar en bien cualquier cosa que se nos presente mal aspectada y hacer la inversión hacia una reconstrucción, buenas vibras a la gente buena que ayuda a ayudar, y tengamos mucho cuidado con aquellas personas que utilizan inocentes indefensos de cualquier especie para sacar provecho de ellos a costa de la bondad de todos nosotros, muchas luz, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana en la que será importante evaluar con lógica todo aquello que se les ponga en frente, no usen su emoción para tomar una decisión, apelen a su razón…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana canalizar todas sus energías para calmarse y en equilibrio discernir todos los antecedentes que se les presentan…su Vibración Numerológica predice que la comprensión les dará la luz que los llevará por el camino correcto…y sus Números para este período son (2, 11) y predicen que si apelan a su sabiduría, o la de otros de su confianza, sabrán tomar el mejor camino…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para darles templanza, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, cuando las cosas han sido complejas es mejor respirar profundo, sintiendo como inhalamos y exhalamos, y así despejarnos totalmente para dar inicio de cero con buen pie…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana dar un paso a la vez y siendo consciente de todo aquello que les rodea, sean muy detallistas…su Vibración Numerológica predice que empezar de nuevo es una gran oportunidad en la que es importante ir lento y con paso firme para no errar nuevamente…y sus Números para este período son (0, 9) y predicen que toda búsqueda debe hacerse en calma, observando, analizando, esperando, callando y/o preguntando cuando corresponda…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para estar conectado consigo mismo, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Florecimiento, asíseráasísea, cariños…Zita&

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, las buenas vibras aparecen después de mucho, será un periodo en el que todo aquello que creían perdido se recupera favorablemente…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana escuchar sus corazonadas, analizarlas, y si son lógicas pues dejarse llevar por ellas y ponerlas en práctica…su Vibración Numerológica predice que recuperarán lo que parecía perdido y con creces, semana de avances…y sus Números para este período son (1, 7) y predicen que lo que daban por perdido llega inesperadamente, estén preparados para no desperdiciar esta oportunidad…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para otorgarles la luz que los guie en positivo, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Triunfo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, este será un período en el que deben ser cautelosos, mucha energía negativa los rondará así que deben ir en calma y despacito…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana no avanzar abruptamente, mantenerse con prudencia a la espera que los demás den el primer paso…su Vibración Numerológica predice que si no esperan nada de nadie pues nadie los decepcionará, conserven la calma…y sus Números para este período son (4, 9, 18) y predicen que hay que ser precavido con la ambición porque puede jugarles una mala pasada…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles la frialdad de saber hacer lo mejor, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, la rueda de la fortuna aparece esta semana nuevamente otorgándoles oportunidades, observen bien donde está esa oportunidad…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana darles chance a aquello que se presenta como la mejor opción a tomar en cuenta…su Vibración Numerológica predice que no necesariamente las oportunidades están donde uno las ve, pueden estar donde menos las vemos…y sus Números para este período son (1, 2, 10, 20) y predicen que tendrán mucha energía para hacer cosas, vayan calmados y verán que es lo mejor para hacer hoy…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles un pensamiento equilibrado, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Legalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, esta será una semana en la que pueden sentir que tienen ganas de abandonar todo, sean prudentes y no suelten nada, es solo un período…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana ser pausados, entender que hay cosas que pueden querer cambiar, pero hay que hacerlo en calma…su Vibración Numerológica predice que es buen momento para relajarse y no determinar sino más bien darse un descanso…y sus Números para este período son (3, 5, 12) y predicen que no será buen momento de elegir y/o decidir sino de esperar hasta la otra semana y re-evaluar…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles calma y quietud, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Iluminación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, semana en la que las esperanzas se renuevan a pesar del agotamiento anímico con el que vienen, es momento de renovar su confianza y seguridad…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana ser prácticos y descartar aquello que no les permite avanzar, aunque sea algo que quieren, si lastima no es bueno…su Vibración Numerológica predice que si saben darle a cada cosa su lugar, y valoran realmente, todo se acomoda en su favor…y sus Números para este período son (4, 8, 13, 17) y predicen que si aprenden a vivir el presente, esta semana, podrán cosechar cosas muy buenas…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles ánimo y calidez, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Fortaleza, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, a veces en la vida es importante detenerse para ver cómo y de qué forma vamos avanzando, porque por no evaluar podemos estar yendo al abismo…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana parar y meditar lo que estamos haciendo y sus consecuencias…su Vibración Numerológica predice que si nos aclaramos e panorama a nosotros mismos sabremos realmente hacia qué vamos…y sus Números para este período son (3, 8, 21) y predicen que es buen período para rectificar provechosamente…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles iluminación, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Luminosidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, excelentes vibras para este período, se podrán concretar, y hasta asociarse, de forma positiva, para lograr alcanzar metas deseadas…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana poner su mejor empeño y emprender que viene bien aspectado…su Vibración Numerológica predice que un período de mucho éxito, si es que es eso lo que buscamos, o de calma y tranquilidad…y sus Números para este período son (1, 8, 10, 17, 19) y predicen que es semana de emprendimiento, ojalá la aprovechen y siembren para cosechar maravillosamente…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para darles empuje y coraje, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Dinamismo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, período en el que todo es manejable si así lo deciden, incluso lo que hallan visto complejo lo podrán dominar equilibradamente…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana tomar por las riendas aquello que les interesa y no dejar se les vaya de las manos porque lo pueden hacer suyo…su Vibración Numerológica predice que es buen momento de tomar una determinación, pero si dudan siempre es mejor ante la inseguridad esperar…y sus Números para este período son (4, 7, 16) y predicen que va a depender de su iniciativa irse por lo positivo y ganar o por lo negativo y perder…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Alegría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, semana muy productiva si hacen todo lo posible por hacer aquello que se debe aunque cueste un tanto de esfuerzo…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana tomar las cosas nuevas que aparecen en el camino y combinarlas con lo que ya tenemos…su Vibración Numerológica predice que no es la idea tomar lo nuevo y descartar lo conocido sino amalgamar para seguir avanzando…y sus Números para este período son (3, 5, 14) y predicen que no es suficiente estar en un período de cambios, también es importante caminar con esos cambios para no verlos solo pasar…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles calma y claridad, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Luminosidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, reconstruir implica mucho esfuerzo porque no es solo volver a empezar sino tratar de evitar los errores ya cometidos y no caer en lo negativo del pasado…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana apelar a su sabiduría y mantener la calma para hacer las cosas de la mejor manera…su Vibración Numerológica predice que si tienen la determinación de hacer algo concreto pues simplemente sigan adelante…y sus Números para este período son (2, 11) y predicen que en calma y equilibrio lo que uno quiera se logra, y si no nos vamos adecuando, pero llegamos a buen puerto…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para tener el coraje de emprender sin desfallecer, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…