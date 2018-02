Quiere a su mascota de vuelta: lo acusaron de vender carne de perro, pero terminó siendo carne de res

Durante los últimos días, un restaurante peruano de comida china hizo noticia por una desagradable razón; su dueño fue acusado de vender platos hechos con carne de perro a sus clientes. Sin embargo, y luego de una serie de exámenes toxicológicos, la policía peruana dictaminó que las acusaciones eran completamente falsas.

El pasado 18 de enero, funcionarios de fiscalización de la Municipalidad de Independencia encontraron una camioneta, la cual tenía su maletero lleno de carne cruda, presuntamente de perros muertos. Junto a los cadáveres, también encontraron a un cachorro con vida.

Las teorías hicieron creer que estos "cadáveres de perro" serían servidos al público en un restaurant de comida china.

El dueño del restaurant, un ciudadano chino llamado Liu Xinhuan quien vive desde hace tres años en el país latino, salió a defenderse y aclaró que en la camioneta había carne de vacuno, y que el perro vivo era suyo, lo había adoptado recientemente según aseguró a los medios locales.

La mascota bautizada “Negro” era transportada en el maletero, junto a la carne que llevaba el chino para ser cocinada.

Cuando la noticia se hizo pública, los comensales iniciaron disturbios dentro del restaurant "Chifa", lo que provocó graves destrozos dentro del recinto.

Luego de los análisis realizados, la policía determinó que el ciudadano chino era inocente, pues solo encontraron carne de res dentro del restaurante. Asimismo, determinaron que la carne al interior de la camioneta tampoco era de can, sino de vacuno.

En entrevista con el medio Reporte Semanal, Liu señaló que "La gente me atacó a mí y me corretearon. Entró la policía y me golpearon en la cabeza y en mi espalda. Me tiraron los servilleteros. Como pensaban que era carne de perro, me persiguieron".

Ahora, el hombre pide justicia y espera que las autoridades le devuelvan pronto a su perrito.