Un falso médico infectó a 21 personas con VIH en la India

En la India, un falso doctor pasaba sus días curando a los aldeanos pobres. Resfriados, tos o diarrea, cualquier cosa podía sanar con sus agujas. Lamentablemente y según informó un funcionario sanitario, el "médico" utilizaba jeringas contaminadas con VIH.

Hasta el momento, se han reportado al menos 21 casos de personas contagiadas con el virus.

En tanto, el hombre identificado como Rajendra Yadav se encuentra prófugo tras huir de Bangarmau, una pequeña localidad al norte del país. Las infecciones fueron descubiertas durante el pasado mes de diciembre, según explicó el funcionario Sushil Choudhury.

Yadav recorría las aldeas arriba de una bicicleta, y al "aire libre" trataba a sus pacientes. Choudhury indicó que el sujeto recetaba inyecciones para cualquier tipo de enfermedad, y que su tarifa era más bien baja.

Los ex pacientes de Yadav declararon haber visto pocas veces al hombre cambiando las agujas, lo que aparentemente les provocó el contagio con VIH.

Los médicos falsos abundan en este país, puesto que son millones los pobres que no pueden financiar un buen tratamiento y por lo tanto, buscan opciones más económicas.

A finales del 2016, en la India existían 2,1 millones de personas infectadas de VIH, según reportó la UNAIDS, 9,100 eran menores de 15 años. Ahora el país registra una baja anual de un 20 por ciento de nuevos contagios, tal como expone el mismo informe.

Las autoridades, al notar un incremento de casos en Bangarmau, comenzaron a investigar a este supuesto doctor. "Esta fue una pista importante. Establecimos centros médicos especiales en las aldeas de la zona y analizamos a 566 personas, de las que 21 dieron positivo por VIH", señaló el funcionario.

"Los aldeanos no saben de higiene”, señaló para The Associated Press el responsable de un grupo que trabaja con pacientes con sida en la región, Mehtab Alam.

El virus de la inmunodeficiencia humana se transmite a través del contacto con la sangre contagiada, como es el caso de las transfusiones o uso de jeringas infectadas. Con el tiempo, el sida logra debilitar el sistema inmunológico, lo que debilita al cuerpo y lo expone a infecciones y enfermedades que finalmente pueden llevar a la muerte.