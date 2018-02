“Perturbador” e “inexcusable”: Estudiantes y profesor de la Universidad de Connecticut se toman selfie con cabezas humanas

Estudiantes de posgrado de una facultad de odontología y un profesor de la Universidad de Connecticut se tomaron una selfie con dos cabezas humanas cercenadas que se utilizaron durante una investigación médica en un taller de capacitación en la Universidad de Yale el año pasado, un hecho que los funcionarios de Yale calificaron como “perturbador” e “inexcusable”.

La fotografía se tomó en junio en la Escuela de Medicina de Yale durante el taller DePuy Synthes Future Leaders de 2017, el cual se enfoca en las deformidades faciales relacionadas con la dentadura.

The Associated Press obtuvo una copia de la fotografía por parte de una persona que la recibió a través de un chat grupal privado. La persona, que pidió hablar bajo condición de anonimato debido a un daño potencial a su carrera, dijo que la persona que tomó la selfie no le daría permiso a la AP de publicarla por miedo a ser expulsada.

Entre las personas que aparecen en la fotografía está el doctor Flavio Uribe, un profesor asistente y director del programa de ortodoncia de la Universidad de Connecticut. También es profesor asociado en la Escuela de Medicina de Yale. En la imagen, Uribe y varios estudiantes de posgrado miran hacia la cámara, mientras el resto de los participantes en el taller está trabajando. Todos portan mascarillas quirúrgicas y las dos cabezas humanas están colocadas boca arriba en las mesas.

Uribe comentó a la AP que estaba enseñando a los estudiantes cómo colocar tornillos en las cabezas. En un punto, indicó, alguien tomó la fotografía.

“Alguien desafortunadamente tomó una foto”, expresó Uribe. “Fue muy rápido. No estaba al tanto del entorno ni del escenario en ese punto”.

Los funcionarios tanto de la Universidad de Yale como del Centro de Salud de la Universidad de Connecticut han tomado medidas para asegurarse de que no vuelva a ocurrir. Las autoridades de Yale indicaron que trabajan para mejorar la supervisión en eventos de capacitación de ese tipo y en hacer que los participantes acepten por escrito las normas éticas de conducta.

Christopher Hyers, jefe de comunicaciones del Centro de Salud de la Universidad de Connecticut, dijo en un comunicado que “el Centro de Salud de la universidad se enteró de lo ocurrido en el momento que sucedió y tomó las medidas internas apropiadas”.

Cuanto le preguntaron sobre esas medidas, Hyers dijo: “El Centro de Salud de la universidad no comenta sobre cuestiones personales”.

Por su parte, el portavoz de Yale Thomas Conroy informó que la Escuela de Medicina se tomó la cuestión muy seriamente.

Uribe dijo que nunca ha sido disciplinado por la Universidad de Connecticut por ninguna razón.