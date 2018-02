Todo por una foto: las redes sociales no tuvieron piedad con Lucho Jara cuando pidió ayuda para encontrar a su perro desaparecido

Perder a una mascota siempre es un gran dolor, por eso cada vez que alguien inicia una campaña en redes sociales para encontrar a su regalo, los retuits son casi instantáneos.

Pero no con Lucho Jara, y todo por culpa de una foto, porque el animador y cantante quien busca a su bóxer perdido en el sector de Chicureo, no eligió la mejor imagen para que la gente pudiera identificar al can.

Ayúdenme a encontrar a mi perro por favor. Bóxer. Anda con collar de cuero. Por el sector de chicureo. Santa Inés y santa Cecilia. pic.twitter.com/PT4eVNpjTw — Luis Jara (@Luisjaraoficial) February 5, 2018

Así que como es costumbre, los tuiteros no tuvieron piedad y lo llenaron de memes y burlas por la foto, en la que él parece ser más protagonista que su mascota.

Aquí Lucho Jara buscando a su perro pic.twitter.com/L7Gv0vkEJD — José Miguel (@Ptuchini) February 6, 2018

Aquí se ve mejor el perro de Lucho Jara pic.twitter.com/uhNU1xBSpY — #UnHombreAladoExtrañaLaTierra (@MisterDuck13) February 6, 2018

Hay que ayudar a Lucho Jara. pic.twitter.com/SdSupNdatd — Alberto Sironvalle (@alb0black) February 6, 2018

Mi perro se fue por allá o por allá…. Lucho Jara pic.twitter.com/k8Aw13UMMm — Mony ♎️ ⚪️⚫️ (@MonyReiman) February 6, 2018

Creo que encontré el perro de Lucho Jara. pic.twitter.com/eXU4DQMthW — Hipokinético (@Hipokinetico) February 6, 2018

Devuelvan el Perro a Lucho Jara o seguirá publicando fotos de Lucho Jara — Hija del Jardinero (@elyglezm) February 6, 2018

Lucho Jara pensando en su 🐕 Perro pic.twitter.com/tjFcI7OpBK — M A X I S T O N E (@MaxiStone93) February 6, 2018

Nadie se ríe porque se le haya perdido el perro a Lucho Jara. La mayoría nos reímos por la forma en que Lucho Jara pide ayuda para encontrarlo. Piscina, verano, sonriendo y mostrando el culo del perro. Lucho Jara no aprende. — Pipe Silva Jacobsen (@JacobsenPipe) February 6, 2018

Acá una foto más detallada del perro de Lucho Jara, favor difundir para ayudar a encontrarlo… pic.twitter.com/33V4FuqrJJ — Stevenson ®. (@Mr_capsteven) February 6, 2018

A Lucho Jara se le perdió el perro. Entonces, para encontrarlo, sube una foto de el sin polera con el perro dándole la espalda sin quitarle protagonismo. Lucho Jara está triste. Ayuda a Lucho Jara. Encuentren al perro de Lucho Jara. pic.twitter.com/wHMdinwbKA — Claudio Villalobos (@EsProbable) February 6, 2018