“Golden retriever egg challenge”: ¿tu perro puede hacerlo? ¡mejor no intentarlo!

Una usuaria de Twitter quiso mostrarle al mundo los dones de su mascota. El resultado, un viral que ya se ha convertido en todo un reto para los doglovers.

"Sookie", una golden retriever, ha conquistado el corazón de los internautas luego de que su dueña grabara un video de ella con un huevo dentro de su hocico.

La perrita demostró su simpatía al sostener el huevo durante casi un minuto dentro de su boca, sin romperlo ni tragarlo. El logro se viralizó rápidamente. Esta raza canina se distingue por su obediencia, lo que queda demostrado en la secuencia.

El video de la perrita fue publicado el pasado domingo y ya lleva más de 677 mil me gusta y 227 mil retuits.

“Mi tía leyó en Internet que la boca de los golden retriever es tan suave que pueden sostener un huevo sin romperlo. Así que lo probó con su perra”, decía el comentario de la usuaria en el video, que resultó siendo la sobrina de la dueña del can.

my aunt read online that a golden retriever’s mouth is so gentle they can hold an egg in their mouth without cracking it so she tried it on her dog and well pic.twitter.com/6SDyUI3v4j

— elizabeth gillies fan account (@Iaurdreyfuss) February 4, 2018