El increíble gesto de un árbitro de divisiones menores que le enseñó a un pequeño como armar la barrera en medio de un partido

No todo es ganar en los deportes y eso lo tiene muy claro un árbitro de divisiones menores en España, ya que en medio de un partido se dio tiempo para enseñarle a un pequeño como armar la barrera.

“Llevo varios años viendo partidos de cantera, pero esta preciosidad es la primera vez que lo veo”, escribió en su cuenta de Twitter David Rodríguez y pronto la foto se viralizó.

En la imagen se puede ver a David Téllez cuando le explica al niño la manera de conformar la barrera en un duelo entre Ciudad Rodrigo y Barrio Zurguén.

Llevo varios años viendo partidos de cantera, pero esta preciosidad es la primera vez que lo veo: en un partido de benjamines entre Ciudad Rodrigo y Barrio Zurguén (con el marcador ya decidido), el árbitro -de nombre David Téllez- enseñando al portero cómo colocar la barrera. pic.twitter.com/qr86AK59WQ — David Rodríguez (@kisanghani) February 5, 2018

"Le dije que no tenía bien colocada la barrera y que si quería le podía ayudar, él me dijo sí”, dijo el árbitro a El Confidencial.

Téllez cuenta que tras el partido el entrenador del pequeño se acercó y “me dio las gracias por el gesto” y asegura que los padres de los menores en general “reaccionan bien” cuando realizan este tipo de acciones.

"Me gusta que los gestos como este sean noticia, porque así recordamos que no estamos para fastidiar ni para cometer errores adrede. Esta vez he sido yo, pero sé con certeza de que esto es muy habitual”, apunto.

Finalmente, sobre las críticas que recibió, indicó que las entiende porque él está para hacer cumplir el reglamento, pero siente que “a esas edades todos tenemos que ser educadores, no solo los entrenadores sino también los árbitros y los padres”.