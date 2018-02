Un inédito descubrimiento: ¡Existen planetas afuera de la Vía Láctea!

Por primera vez en la historia científicos pueden asegurar que existen planetas fuera de esta galaxia. La noticia fue divulgada por la revista Astrophysical Journal letters y firmada por el astrofísico español Eduardo Guerras Valera y su compañero Xinyu Dai, quienes desarrollaron esta investigación en colaboración con la Universidad de Oklahoma.

La existencia de planetas en las fronteras de la Vía Láctea ya se conocía, pero ahora, por primera vez, se descubrió que también existen planetas fuera de ella.

La técnica de observación utilizada logró llegar a una distancia de aproximadamente 3.800 millones de años luz. A su vez, emplearon datos de un telescopio espacial ubicado en el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA para complementar el hallazgo y finalmente pudieron llevarlo a cabo por medio de la técnica del "microlente", un fenómeno astronómico.

En el estudio, estos científicos se refieren al descubrimiento como “una población de planetas más allá de la Vía Láctea”, también llamados exoplanetas.

Todo surgió cuando ponían atención al agujero negro llamado "cuásar RXJ 1131-1231" y notaron “una población de planetas huérfanos interestelares, con masas que van desde la de la luna a la de Júpiter”, informó El País.

Si bien sería prácticamente imposible ver estos astros de cerca, los científicos aseguran que pueden estudiarlos e incluso descubrir datos como la magnitud de su masa.

Hasta el momento, además de los ocho planetas que giran alrededor del sol, se había verificado la existencia de 3.588 planetas dentro de la Vía Láctea. En el universo existen al menos 2 billones de galaxias como esta.

