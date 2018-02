“Lo chistoso es que traen uno solo”: gatitos callejeros de Calama "roban" zapatos para agradecer al hombre que los alimenta

Quienes tienen gatos saben que son animales que frecuentemente llegan con regalos para sus dueños. Algunos expertos en felinos aseguran que esto puede ser la forma que tienen para agradecer el cuidado que sus cuidadores les brindan.

Pero los regalos que dos gatos callejeros le dejan a Mauricio Lillo, en Calama, han llamado la atención de muchos y han sido motivo de risas en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el sujeto comenzó a alimentar a una pareja de gatitos callejeros y días después encontró en su casa un zapato.

“Los empecé a ver muy flaquitos y solos, por lo mismo, les empecé a dejar comida, agua en el patio. Ellos solo aparecen en la mañana y en el día no los veo más. Pero de la noche a la mañana empezaron a llegar con zapatos, qué no sé de dónde los sacan. Primero era uno, pero ahora tengo muchos y lo chistoso que traen solo uno, no el par”, comentó el protagonista de la historia al portal SoyCalama.

Lillo relata que los felinos incluso han llegado con peluches y juguetes, además de otros zapatos, pero siempre de un solo pie.

“Creo que es su forma de darme las gracias, eso dicen en los comentarios. Pero me han traído zapatos que son buenos y ahora están hasta llegando con juguetes”, comenta.

El hombre detalla que no los adopta como mascotas porque trabaja todo el día, pero está seguro que los animales lo ven como su protector.