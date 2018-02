Nahir Galarza le exigió explicaciones a la jueza: "No entiendo por qué no se me da la prisión domiciliaria"

Nahir Galarza es la única acusada de haber matado a su “ex” novio, Fernando Pastorizzo, el pasado 29 de diciembre. Durante la última audiencia, la joven intentó defenderse por su propia cuenta y le exigió a la jueza que cambiara la medida que la mantiene recluida en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú.

“Quiero aclarar que desde el primer día yo di todas mis claves del celular”, expresó la joven con el micrófono en la mano.

Durante la audiencia realizada en el Tribunal de Apelaciones de Gualeguaychú, Nahir se mostró firme con su exigencia: “¿En qué puedo entorpecer la investigación?”, decía vestida con una blusa rosada y pantalones blancos. La única acusada en el caso continuó, “Si se descartó el peligro de fuga, no entiendo por qué no se me da la prisión domiciliaria”.

No conforme con la decisión, la joven le pidió a la jueza que le diera “fundamentos para poder entender” la decisión de dejarla cautiva.

Uno de los argumentos que las autoridades entregaron, es que es un riesgo que la muchacha vuelva a tener acceso a las redes sociales, pues podría contactarse con testigos y alterar la investigación.

Finalmente, y por cuarta vez, la exigencia fue descartada por la jueza, Angélica Pivas, por lo que el “bombón asesino” deberá seguir en prisión preventiva.

La cuarta vez no es la vencida

En un primer intento, la defensa de la joven pidió cambiar la medida precautiva e incluso, los abogados propusieron que Nahir usara una tobillera electrónica para que el presidio fuera controlado, lo que fue denegado el día 9 de enero.

El 13 de enero, el fiscal Sergio rondoni Caffa rechazó trasladarla a la Granja Penal 9 “el Potrero”, otro resinto carcelario.

Luego, el siguiente juez de turno, Mario Andrés Figueroa, volvió a rechazar el pedido de la defensa de Galarza. Esta petición fue a raíz del cambio de testimonio que buscaba “dar un vuelco” en la investigación.

Si bien Galarza declaró haber matado a Fernando, el 16 de enero cambió su testimonio y aseguró que fue una muerte accidental. Dos días después, la defensa pidió cambiar la causa por “homicidio en ocasión de violencia de género”, pero como todo lo anterior, esto también fue rechazado.