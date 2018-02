Donald Trump al descubierto: el video que demostraría su avanzada calvicie

Mientras subía por las escaleras del avión presidencial, Donald Trump fue traicionado por su propia cabellera.

Aún frente al ojo de las cámaras, una ráfaga de viento dejó al descubierto el gran secreto del mandatario estadounidense: al parecer, solamente tiene cabello a los costados de su cabeza, lo suficiente para cubrir la avanzada alopecia en el centro de su mollera.

El video se titula "The Real Donald Trump", al igual que su cuenta de Twitter, y fue publicado por la misma periodista que en 2016 realizó una investigación sobre el costo del cabello del magnate, Ashley Feinberg.

La periodista en su primer tuit se cuestionó qué era lo que estaba viendo, pero luego de un segundo post, la pregunta era otra: ¿Cómo se verá Trump con el pelo mojado?

Junto a ella, otros especialistas han analizado el pelo del hombre de 71 años, como el doctor Bornstein, su médico de cabecera. El año pasado, en entrevista con The New York Times, aseguró que su jefe toma pequeñas dosis de finasterida, un remedio normalmente utilizado para tratar el cáncer de próstata, pero que por efecto colateral, promueve el crecimiento capilar.

En tanto, la Agencia Frances Press entrevistó a peluqueros expertos, quienes afirmaron que el presidente esconde su calvicie con un ingenioso montaje de mechones fijados, probablemente, con productos químicos.

Por otro lado, el medio The Guardian habló con el médico Alan Bauman, CEO y fundador de Bauman Medical, una clínica dedicada al a restauración capilar. El especialista argumentó que es posible que Trump se haya sometido a procedimientos para el cabello, como transplantes en su parte frontal o gorras de terapia láser.

El republicano, al parecer, no estaba preparado para la fuerte ventisca. Lo destacable, es que el viralizado video demostraría que Trump no utiliza peluquín como se especulaba en redes sociales.

if someone were to have a scalp reduction scar, it would be here pic.twitter.com/Q8OKMT26P3

— Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) February 7, 2018