“Portavoza”: el término que busca dar visibilidad a la mujer en política que divide a las redes y que obligó a la RAE a pronunciarse

La número dos de la coalición política española Podemos, Irene Montero, fue la primera que públicamente esbozó la palabra “portavoza” y desató una polémica que ya se instaló en las redes sociales, no solo en su país.

La sicóloga argumentó que utilizó la palabra como una forma de dar mayor “visibilidad” a las mujeres en su lucha por la igualdad de derechos con los hombres.

“La mayoría de idiomas usan el masculino para referirse a la otra mitad de la población”, precisó.

La discusión acerca de si “portavoza” es correcta incluso generó que la Real Academia de la Lengua Española (RAE) se pronunciara al respecto.

📝¿PORTAVOZAS?📝

No quiero ser yo quien corrija a una licenciada en Psicología y Ciencias Políticas como la Sra., @Irene_Montero_ sobre lo q considero un error ya q no soy erudito en letras. Por eso, pido humildemente, la intervención de @RAEinforma para q me lo aclare. Gracias pic.twitter.com/9fTmWBg1Te

— NCamporro (@NCamporro) February 7, 2018