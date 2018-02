“Quedé con un nudo en la garganta”: la historia del abuelito peluquero que derritió el corazón de todos en redes sociales

A veces la vida nos pone al frente personas e historias que son dignas de ser dadas a conocer, ya sea por su fortaleza, valentía o ganas de seguir siendo una parte útil de esta sociedad.

Y cada cierto tiempo estas historias llegan a las redes sociales y se vuelven vitales como una especie de ejemplo.

Eso fue lo que le ocurrió a Gonzalo Gálvez, quien conoció a Jaimito “un caballero de edad avanzada (muy educado y digno)” que sólo quería ayuda para publicitar su trabajo.

Gonzalo escribió en su Facebook como conoció a Jaimito y cómo con un papelito escrito a mano ofrecía su trabajo como peluquero, historia que impactó a quienes la leyeron y que fue ampliamente compartida en redes.

“Hoy se acercó a mí (en la tienda donde trabajo), un caballero de edad avanzada, (muy educado y digno), a entregar una "propaganda", al encargado de local…Acostumbrado a recibir insumos de marketing, pensé que venía a dejar algún material para la "Visual" de la tienda”, relató.

Hoy se acercó a mí (en la tienda donde trabajo), un caballero de edad avanzada, (muy educado y digno), a entregar una "… Posted by Gonzalo Galvez Marchant on Thursday, February 8, 2018

“Sin embargo, con sorpresa veo, que me extiende este papelito, mientras me explica que es peluquero, y que atiende en su casa, en las condes, y que por el corte de pelo de Dama, Varón o Niño, solo cobra $1.000. Era un señor extremadamente delgado, le pedí un número de teléfono para contactarlo y pedir hora (no sin antes hacerle notar, que mil pesos es muy poca plata)”.

“Me dijo que preguntaran por "Jaimito", y que fuera no más, con toda la familia!, que el tenía una colonia "muy rica ", que aplicaba a los clientes, después del corte de pelo..

Al despedirse, me indica, "Si va y no salgo, me espera unos minutos, que puedo haber ido a comprar, o al consultorio, pero vuelvo enseguida…”.

“Quedé con un nudo en la Garganta…

Dejo su" Propaganda ", por si alguien. Más se anima a cortarse el pelo en las Condes”, concluyó su historia.